Samet, manšestr a kůže. Materiály, které letos na podzim ovládají šatníky


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Gala González před přehlídkou Nina Ricci v černém saku s olivově zelenou sametovou mašlí, průsvitné krajkové sukni a černých punčocháčích. Celý outfit pocházel z dílny francouzského módního domu Nina Ricci a doplňovaly ho černé lodičky, sluneční brýle a jemný zlatý řetízek. Zachycena byla během pařížského týdne módy, 3. října 2025 v Paříži. (Foto: Moritz Scholz/Getty Images) | foto: Moritz Scholz

Mariana Vašutová
  12:00
Po měsících lnu, bavlny a lehkých letních šatů přichází období, kdy nás móda opět láká na výraznější textury. Samet už nepatří jen na vánoční večírky, manšestr se zbavil své pověsti materiálu ze školních let a kůže se stává základem každodenního šatníku. Podzim 2026 přeje oblečení, které je zajímavé nejen na pohled, ale také na dotek. A nejlepší na tom je, že pro tyto trendy nemusíte nutně vyrážet na nákupy. Dost možná je už máte ve skříni.

Samet byl dlouho vyhrazen slavnostním příležitostem. Letos ho ale návrháři přesouvají také do každodenního šatníku. Na přehlídkách podzim/zima 2026 se objevil například u značek Khaite, Alaïa, Ralph Lauren nebo Valentino, a to nejen v podobě večerních šatů, ale také elegantních sak a kostýmů.

Nejzajímavější je způsob, jakým se dnes nosí. Sametové sako můžete kombinovat s obyčejnými džínami, široké kalhoty s jednoduchým tričkem a šaty s pleteným svetrem. Pokud nechcete investovat do výrazného kousku, zkuste sametové baleríny nebo kabelku.

Manšestr se vrací. A tentokrát nepřipomíná školní léta

Materiál, který si mnozí spojují se šatníkem svých rodičů nebo univerzitními profesory, zažívá další módní návrat. Manšestr se letos objevuje především na širokých kalhotách, sakách a kratších bundách. Jeho charakteristické žebrování navíc dodává zajímavost i těm nejjednodušším střihům.

Nejlépe vynikne v podzimních odstínech, jako je čokoládově hnědá, olivově zelená nebo vínová. Zkuste manšestrové kalhoty doplnit bílým tričkem, kvalitním svetrem a koženými botami. A pokud se bojíte příliš retro vzhledu, kombinujte ho s denimem.

Kůže jako základ podzimního šatníku

Kožená bunda je podzimní klasikou, letos ale kůže proniká i do dalších částí šatníku. Na přehlídkách značek Khaite, Chloé nebo Calvin Klein se objevily kožené kalhoty, dlouhé kabáty i sukně, často v uvolněnějších střizích.

Vedle tradiční černé stojí za pozornost tmavě hnědá, koňaková nebo vínová. Kožené kalhoty přitom nemusíte schovávat na večer. S oversized svetrem nebo jednoduchou košilí vytvoří outfit, který bez problémů obstojí i během běžného pracovního dne. A pokud nechcete kupovat nové kousky, zkuste second handy. Vintage kožené bundy mají často právě ten charakter, který novému oblečení chybí.

Jak materiály kombinovat?

Největší kouzlo letošních trendů spočívá v jejich kombinování. Hladká kůže, měkký samet a žebrovaný manšestr mohou společně vytvořit zajímavější outfit než několik výrazných barev najednou.

Základem je střídmost. Sametové sako nechte vyniknout vedle jednoduchých džínů, manšestrové kalhoty doplňte koženou bundou a ke kožené sukni oblékněte jemný úplet.

A než vyrazíte na nákupy, zkuste se podívat do vlastní skříně. Možná v ní objevíte sametové sako z minulého večírku nebo manšestrové kalhoty, které jste několik let nevytáhli. Letos totiž nemusí být nejzajímavějším kouskem ten nový, ale ten, kterému dáte druhou šanci.

Návštěvnice přehlídky Anteprima během milánského týdne módy v olivově zelených manšestrových kalhotách se širokými nohavicemi, bílé košili, šedém kardiganu a kobaltově modré pletené vestě. Výraznou barevnou kombinaci doplnila vínovými koženými kozačkami, zlatými šperky a slunečními brýlemi ve stylu cat-eye, 25. září 2025 v Miláně. (Foto: Edward Berthelot/Getty Images)
Modelka v zeleném manšestrovém kompletu složeném z bundy s límečkem a kalhot rovného střihu, doplněném černým rolákem, koženou kabelkou se zlatými detaily, páskem a teniskami New Balance, před přehlídkou Fendi během milánského týdne módy pro sezónu jaro/léto 2026, 24. září 2025 v Miláně. (Foto: Edward Berthelot/Getty Images)
Gala González před přehlídkou Nina Ricci v černém saku s olivově zelenou sametovou mašlí, průsvitné krajkové sukni a černých punčocháčích. Celý outfit pocházel z dílny francouzského módního domu Nina Ricci a doplňovaly ho černé lodičky, sluneční brýle a jemný zlatý řetízek. Zachycena byla během pařížského týdne módy, 3. října 2025 v Paříži. (Foto: Moritz Scholz/Getty Images)
Jennifer Casimiro (vlevo) v hnědém oversized kabátku z umělé kožešiny z vintage obchodu, roláku Samsøe Samsøe, manšestrových kalhotách a kožených botách Zara. Outfit doplnila kabelkou s hadím vzorem od Unisa a výraznou čepicí se stříbrnými řetízky. Cherifa Akili zvolila krémový kožich z umělé kožešiny značky Ducie London, béžový pletený komplet Arket, sněhule Moon Boot a kabelku Kelly od Hermès, 6. ledna 2026 v Hamburku. (Foto: Moritz Scholz/Getty Images)
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