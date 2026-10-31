Samet byl dlouho vyhrazen slavnostním příležitostem. Letos ho ale návrháři přesouvají také do každodenního šatníku. Na přehlídkách podzim/zima 2026 se objevil například u značek Khaite, Alaïa, Ralph Lauren nebo Valentino, a to nejen v podobě večerních šatů, ale také elegantních sak a kostýmů.
Nejzajímavější je způsob, jakým se dnes nosí. Sametové sako můžete kombinovat s obyčejnými džínami, široké kalhoty s jednoduchým tričkem a šaty s pleteným svetrem. Pokud nechcete investovat do výrazného kousku, zkuste sametové baleríny nebo kabelku.
Manšestr se vrací. A tentokrát nepřipomíná školní léta
Materiál, který si mnozí spojují se šatníkem svých rodičů nebo univerzitními profesory, zažívá další módní návrat. Manšestr se letos objevuje především na širokých kalhotách, sakách a kratších bundách. Jeho charakteristické žebrování navíc dodává zajímavost i těm nejjednodušším střihům.
Nejlépe vynikne v podzimních odstínech, jako je čokoládově hnědá, olivově zelená nebo vínová. Zkuste manšestrové kalhoty doplnit bílým tričkem, kvalitním svetrem a koženými botami. A pokud se bojíte příliš retro vzhledu, kombinujte ho s denimem.
Kůže jako základ podzimního šatníku
Kožená bunda je podzimní klasikou, letos ale kůže proniká i do dalších částí šatníku. Na přehlídkách značek Khaite, Chloé nebo Calvin Klein se objevily kožené kalhoty, dlouhé kabáty i sukně, často v uvolněnějších střizích.
Vedle tradiční černé stojí za pozornost tmavě hnědá, koňaková nebo vínová. Kožené kalhoty přitom nemusíte schovávat na večer. S oversized svetrem nebo jednoduchou košilí vytvoří outfit, který bez problémů obstojí i během běžného pracovního dne. A pokud nechcete kupovat nové kousky, zkuste second handy. Vintage kožené bundy mají často právě ten charakter, který novému oblečení chybí.
Jak materiály kombinovat?
Největší kouzlo letošních trendů spočívá v jejich kombinování. Hladká kůže, měkký samet a žebrovaný manšestr mohou společně vytvořit zajímavější outfit než několik výrazných barev najednou.
Základem je střídmost. Sametové sako nechte vyniknout vedle jednoduchých džínů, manšestrové kalhoty doplňte koženou bundou a ke kožené sukni oblékněte jemný úplet.
A než vyrazíte na nákupy, zkuste se podívat do vlastní skříně. Možná v ní objevíte sametové sako z minulého večírku nebo manšestrové kalhoty, které jste několik let nevytáhli. Letos totiž nemusí být nejzajímavějším kouskem ten nový, ale ten, kterému dáte druhou šanci.