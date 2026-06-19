Pharrell Williams a adidas chystají na 20. června nový drop tenisek. Semišový „Suede Pack“ rozšiřuje řadu Virginia Vario Flat Earther o dvě barevné varianty, černou a royal blue, obě s kontrastními bílými akcenty na pruzích, brandingu i podrážce.
Načasování není náhoda. Po dubnovém startu se dvěma provedeními se model do širšího povědomí prokousával jen pomalu a příliš fanoušků si nezískal. Nové semišové provedení je tak pokusem to změnit.
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Souboj dvou siluet
Partnerství Pharrella s adidasem aktuálně běží ve dvou extrémech. Na jedné straně stojí adidas Jellyfish, výrazně chunky silueta a jeden z nejžhavějších kousků minulého roku, který se vyprodává s každým novým barevným provedením. Na druhé straně pak právě Flat Earther, tedy štíhlá reinkarnace jógové boty z nultých let, která zatím komerčně zaostává.
Právě tahle nerovnováha dělá ze „Suede Packu“ vcelku zajímavý test. Pharrellův dotek zůstává v kurzu, otázkou ale je, jestli táhne i model, který si publikum teprve získává.
Proč právě semiš
Z designového hlediska dává změna materiálu smysl. Kůže tenisce Flat Earth podle mnohých sneakerheadů nikdy úplně neseděla, píše Sneakernews.
Semiš ho tak posouvá blíž k nízkoprofilovému, skoro baletnímu žánru, který v posledních sezonách jasně frčí.
Co bude dál?
Jestli se „Suede Pack“ vyprodá, nebo zůstane viset na regálech, napoví hodně. Buď Flat Earther dostane reálnou cestu vpřed, nebo se po pár dropech tiše vytratí. Odpověď přijde brzy po 20. červnu.