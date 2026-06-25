Pharrell proměnil přehlídku Louis Vuitton v pobřeží. Vytvořil obří vlnu


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Pharell Williams na přehlídce Louis Vuitton SS27 | foto: GettyImages

Jan Houška
  12:00
Pharrell Williams znovu dokázal, že přehlídka může být zážitek na celý život. Pro pánskou kolekci Louis Vuitton jaro–léto 2027 postavil v Paříži umělé pobřeží s monumentální kaskádovou vlnou. Kolekci inspirovanou surfařskou kulturou navíc orámoval poselstvím o oceánu.

Pharrell Williams proměnil pánskou přehlídku Louis Vuitton jaro–léto 2027 v Paříži v umělé pobřeží. Ústředním prvkem scénografie totiž byla monumentální kaskádová vlna, která tvořila pozadí celé show. Voda nepřetržitě stékala přes zakřivenou konstrukci a obklopovala pískovou cestu vedoucí přímo pod kaskádu.

Modelové se krajinou pohybovali se signature zavazadly a doplňky Louis Vuitton. Dlouhodobé spojení značky s luxusním cestováním, tak Pharell teď přepsal optikou surfingu.

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Surfaři v hlavní roli

Samotná kolekce je postavená na surfařské kultuře. Stojí na technických materiálech, uvolněných siluetách, kšiltovkách a obecně outdoorovém stylu. Surfař tu vystupuje jako globální cestovatel, který se pohybuje mezi leisure, luxusem a městem, píše Designboom.

Voda v uzavřeném okruhu, písek pro volejbalisty

Scéna ale nebyla jen efektní kulisa. Instalace je součástí širšího udržitelného vyprávění značky a podle Louis Vuitton má právě upozorňovat na klimatickou změnu. Show zároveň upozornila na podporu organizace Coral Gardeners z Francouzské Polynésie, která obnovuje korálové útesy.

Voda na instalaci pocházela od Eaux de Paris a proudila uzavřeným okruhem, po akci se pak vrátila zpět do městské sítě. A umělá pláž přežije i samotnou přehlídku, protože písek značka věnovala na kurty pro plážový volejbal v Cité Internationale Universitaire de Paris.

Pharell Williams na přehlídce Louis Vuitton SS27
Pharell Williams na přehlídce Louis Vuitton SS27
Pharell Williams na přehlídce Louis Vuitton SS27
Pharell Williams na přehlídce Louis Vuitton SS27
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