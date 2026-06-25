Pharrell Williams proměnil pánskou přehlídku Louis Vuitton jaro–léto 2027 v Paříži v umělé pobřeží. Ústředním prvkem scénografie totiž byla monumentální kaskádová vlna, která tvořila pozadí celé show. Voda nepřetržitě stékala přes zakřivenou konstrukci a obklopovala pískovou cestu vedoucí přímo pod kaskádu.
Modelové se krajinou pohybovali se signature zavazadly a doplňky Louis Vuitton. Dlouhodobé spojení značky s luxusním cestováním, tak Pharell teď přepsal optikou surfingu.
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Surfaři v hlavní roli
Samotná kolekce je postavená na surfařské kultuře. Stojí na technických materiálech, uvolněných siluetách, kšiltovkách a obecně outdoorovém stylu. Surfař tu vystupuje jako globální cestovatel, který se pohybuje mezi leisure, luxusem a městem, píše Designboom.
Voda v uzavřeném okruhu, písek pro volejbalisty
Scéna ale nebyla jen efektní kulisa. Instalace je součástí širšího udržitelného vyprávění značky a podle Louis Vuitton má právě upozorňovat na klimatickou změnu. Show zároveň upozornila na podporu organizace Coral Gardeners z Francouzské Polynésie, která obnovuje korálové útesy.
Voda na instalaci pocházela od Eaux de Paris a proudila uzavřeným okruhem, po akci se pak vrátila zpět do městské sítě. A umělá pláž přežije i samotnou přehlídku, protože písek značka věnovala na kurty pro plážový volejbal v Cité Internationale Universitaire de Paris.