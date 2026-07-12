Pánská móda letos přeje promyšleným detailům a právě obuv hraje v letním šatníku zásadní roli. Dobře zvolený pár dokáže dodat charakter i tomu nejjednoduššímu outfitu. Které modely budou během letošní sezóny dominovat ulicím i módním přehlídkám?
1. Masivní mokasíny
Jednoznačný favorit letošní sezony. Mokasíny s robustnější podrážkou v koženém nebo semišovém provedení kombinují eleganci s moderním výrazem. Působí nenuceně, ale zároveň sofistikovaně. Skvěle fungují s volnějšími džínami, lněnými kalhotami i elegantnějšími šortkami. Pro maximálně ležérní efekt je noste bez viditelných ponožek.
2. Boat Shoes
Boat shoes zažívají výrazný návrat. Modely, které letos představily značky jako The Row, Tom Ford nebo Gucci, dokazují, že tato klasika už dávno nepatří jen do jachtařských klubů. V kombinaci s chinos kalhotami a lehkou košilí působí elegantně a nenuceně zároveň.
3. Semišové řidičské mokasíny
Měkké, pohodlné a nadčasové. Driving shoes představují ideální letní alternativu ke klasickým mokasínům. Nejlépe fungují v přírodních odstínech, jako je písková, karamelová nebo olivová. Výborně doplní lněné kalhoty i lehké letní obleky. Ikonou této kategorie zůstává značka Tod’s.
4. Kožené sandály
Minimalistické kožené sandály patří mezi nejvýraznější trendy letošního léta. Důležitá je kvalita zpracování a čistý design bez zbytečných ozdob. V kombinaci s lněnými kalhotami nebo dobře střiženými šortkami působí moderně a kultivovaně. Čím jednodušší model, tím lepší výsledek.
5. Luxusní pantofle (Pool Slides)
Sportovní pantofle inspirované resort stylem už dávno nejsou vyhrazené pouze k bazénu. Luxusní verze od značek jako Balenciaga, Gucci nebo Palm Angels se staly běžnou součástí městských outfitů. Skvěle vypadají s volnými kalhotami i lněnými šortkami. A ano, v roce 2026 jsou sportovní ponožky k pantoflím v některých stylizacích zcela přijatelné.
6. Úzké tenisky
Éra masivních tenisek postupně ustupuje. Do popředí se dostávají štíhlejší siluety v neutrálních odstínech šedé, olivové, bílé nebo stříbrné. Jsou univerzální, elegantní a snadno kombinovatelné. Hodí se stejně dobře do kanceláře jako na večerní posezení ve městě.
7. Mules
Mules, tedy nazouvací boty s otevřenou patou, zůstávají jedním z nejdiskutovanějších trendů současné pánské módy. Právě jejich nenápadná originalita z nich však dělá zajímavou volbu pro muže, kteří sledují aktuální dění v oblasti menswearu. Nejlépe vyniknou v kombinaci se zkrácenými nebo širšími kalhotami, které nechají samotnou obuv dostatečně vyniknout.
8. Sofistikované žabky
Žabky prošly výraznou proměnou. Zapomeňte na plastové modely určené výhradně na pláž. Letos dominují kožené varianty s minimalistickým designem a kvalitním zpracováním. Díky tomu se stávají plnohodnotnou součástí letního šatníku a lze je nosit nejen na dovolené, ale i ve městě nebo během neformálních večerních setkání.
Na kvalitě záleží
Při výběru letní obuvi platí jednoduché pravidlo: kvalita je důležitější než množství. Dva dobře zvolené páry vám poslouží lépe než několik průměrných modelů. Investice do kvalitních materiálů a nadčasového designu se navíc vrátí i v dalších sezonách.