Fotbalové mistrovství ovládá Spojené státy, Kanadu a Mexiko, v Evropě se ale pozornost přesouvá jinam. Na úplně jinou skupinu dobře oblečených mužů. Začal totiž Men’s Fashion Week a ani fotbalová horečka nedokázala zabránit tomu, aby se módní redaktoři, nákupčí a influenceři sjeli do Milána a následně do Paříže za tím, co bude příští rok definovat pánskou módu.
Jako první přišel na řadu Milán. Simone Rocha zde 18. června představila svou vůbec první pánskou kolekci a přenesla svou charakteristickou romantickou estetiku do světa menswearu. Ralph Lauren navázal na svou lednovou přehlídku další dávkou dokonale preppy elegance z linií Purple Label a Polo.
Prada zase vyslala do světa jasný signál, že skinny jeans možná ještě neřekly poslední slovo. Na mole se objevily siluety, které byly výrazně užší než vše, na co jsme byli v posledních sezonách zvyklí.
Milánský program zakončili Thom Browne a Armani, dva designéři, kteří každý po svém připomněli, proč právě Itálie zůstává jedním z center pánského stylu.
Teď se ale veškerá pozornost přesunula do Paříže. Své pánské debuty představili Michael Rider pro Celine a Sarah Burton pro Givenchy. Dior uvedl již třetí pánskou kolekci pod vedením Jonathana Andersona. Nechyběly ani přehlídky Saint Laurent, Louis Vuitton, Willy Chavarria, Rick Owens nebo Junya Watanabe.
Pokud letošní fashion weeky něco ukazují, pak to, že pánská móda zažívá jedno z nejzajímavějších období za poslední roky. Staré hranice mezi elegancí, streetwearem a luxusem se dál rozmazávají. Návrháři experimentují s proporcemi, vrací se k tradičnímu krejčovství a zároveň hledají nové definice mužnosti.
Takže pokud na chvíli odložíte sledování fotbalu, čeká vás možná stejně napínavá podívaná. Jen místo gólů se tentokrát hraje o budoucnost pánského stylu.