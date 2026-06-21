Od pruhovaných košil po mokasíny. Co by vám v létě nemělo chybět v šatníku


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Jacob Elordi je zachycen při příchodu na módní přehlídku Valentino pro kolekci jaro/léto 2024 během Pánského týdne módy v Miláně dne 16. června 2023 v Miláně, Itálie. | foto: Getty Images

  16:00
Některé trendy poznáte podle toho, že jsou všude. Jiné jsou méně nápadné, ale o to udržitelnější. Právě teď se pánská móda vzdaluje sterilnímu minimalismu a vrací se k osobitosti, charakteru a detailům, které vypadají nenápadně, ale udělají z obyčejného outiftu neobyčejný. Pokud byste si měli letos v červnu pořídit jen pár věcí, začněte tady.

Ještě před pár lety vypadal ideální pánský šatník jako stránka z katalogu. Bílé tričko. Béžové kalhoty. Bílé tenisky. A ideálně žádné emoce. Jenže něco se změnilo. Po několika sezonách tichého luxusu začíná být až podezřele trendy všechno, co působí trochu osobněji.

Pruhovaná košile

Pokud existuje jeden kus oblečení, který letos v létě budete potkávat častěji než bílé tričko, je to modro-bílá pruhovaná košile. Ne ta slim fit kancelářská, která vypadá, jako byste ji vytáhli ze skříně někomu, kdo tráví léto mezi Kodaní a Amalfi. Volnější střih, rozepnutý límec a vyhrnuté rukávy. Nic víc nepotřebujete.

PAŘÍŽ, FRANCIE – 23. ČERVNA: Carlo Sestini, oblečený v pruhované košili a...

Kšiltovka

Kšiltovka už dávno neslouží jen ve dnech, kdy si nestihnete umýt vlasy. Letos funguje podobně jako hodinky nebo sluneční brýle. Dokáže změnit náladu celého outfitu. Nejlépe vypadají jednoduché baseball caps, ideálně lehce seprané, jako by s vámi už něco zažily. A třeba i takovou zažitou někde u sebe máte. Čím méně křičí novotou, tím lépe.

the.elordi.archives

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#jacobelordi #fashion #euphoria #hats #fashionpost

18. března 2025 v 10:44, příspěvek archivován: 5. června 2026 v 20:51
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Kratší šortky

Ano, opravdu kratší. Ne takové, které nosil váš táta na dovolené v roce 1987. Ale rozhodně kratší než bermudy sahající ke kolenům. Právě práce s proporcemi a návrat kratších siluet patří mezi nejvýraznější pánské trendy roku 2026. Takže se nebojte odvázat. Bad Bunny se taky nebojí.

NEW YORK, NEW YORK – 13. ZÁŘÍ: Host s krátkým sestřihem typu „buzz cut“ má na...

Mokasíny

Je fascinující, jak rychle se z nich stal základ moderního šatníku. Ještě před několika lety působily příliš formálně. Dnes vypadají skvěle s lněnými kalhotami, džínami i šortkami. Přesně ten typ bot, který působí, že víte, co děláte.

PARIS, FRANCE - JUNE 25: A guest wears black shoes, shorts, and a blue and...
NEW YORK, NEW YORK – 14. ZÁŘÍ: Host s polodlouhými vlnitými hnědými vlasy má na...

Lněné kalhoty

Každý červen se někde objeví článek o lnu. Každý! A stejně ho lidé ignorují. Dokud nepřijde první třicítka. Lněné kalhoty nejsou jen dovolenková záležitost. Nosí se ve městě, do kanceláře i na večeři. Volnější střihy navíc perfektně zapadají do současného trendu baggy siluet.

MILAN, ITALY - JUNE 21: A guest wears light gray sheer mesh buttoned up long...

Semiš

Zatímco ještě před pár lety vládl hladký minimalismus, rok 2026 přeje texturám. A semiš je jejich králem. Semišové mokasíny, bundy, opasky i tašky vypadají zajímavěji než jejich hladké alternativy. Možná právě proto se objevují prakticky ve všech dobře oblečených feedech.

michaeltjacob

Outfit of the day. Keeping it simple and letting the suede jacket do all the talking.

1. dubna 2026 v 21:10, příspěvek archivován: 5. června 2026 v 20:56
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Něco trochu nerdy

Možná svetr přehozený přes ramena. Možná košile s kravatou nošená úplně neformálně. Možná mokasíny a vysoké bílé ponožky. To, čemu se říká „nerdy prep“, patří mezi nejzajímavější módní směry letošního roku. Není to klasický preppy style. Je trochu podivínský, trochu ironický, a právě proto funguje.

Jacob Elordi je zachycen při příchodu na módní přehlídku Valentino pro kolekci jaro/léto 2024 během Pánského týdne módy v Miláně dne 16. června 2023 v Miláně, Itálie.
NEW YORK, NEW YORK – 13. ZÁŘÍ: Host s krátkým sestřihem typu „buzz cut“ má na sobě černé obdélníkové sluneční brýle, malou zlatou kruhovou náušnici v jednom uchu a volně nošenou ramenní tašku z vícebarevné korálkové tapiserie. Oblečen je do světle modro-bílé pruhované bavlněné košile s dlouhými rukávy a zapínáním na knoflíky, nošené volně přes černé sportovní šortky s krátkou délkou nohavic. Outfit doplňují černé žebrované ponožky a černé kožené derby boty na šněrování se silnou podrážkou. Byl vyfotografován před přehlídkou Altuzarra během New York Fashion Week dne 13. září 2025 v New Yorku. (Foto: Edward Berthelot / Getty Images)
Pruhovaná košile
Základem moderního šatníku jsou mokasíny. Vypadají skvěle s lněnými kalhotami, džínami i šortkami.
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