Ještě před pár lety vypadal ideální pánský šatník jako stránka z katalogu. Bílé tričko. Béžové kalhoty. Bílé tenisky. A ideálně žádné emoce. Jenže něco se změnilo. Po několika sezonách tichého luxusu začíná být až podezřele trendy všechno, co působí trochu osobněji.
Pruhovaná košile
Pokud existuje jeden kus oblečení, který letos v létě budete potkávat častěji než bílé tričko, je to modro-bílá pruhovaná košile. Ne ta slim fit kancelářská, která vypadá, jako byste ji vytáhli ze skříně někomu, kdo tráví léto mezi Kodaní a Amalfi. Volnější střih, rozepnutý límec a vyhrnuté rukávy. Nic víc nepotřebujete.
Kšiltovka
Kšiltovka už dávno neslouží jen ve dnech, kdy si nestihnete umýt vlasy. Letos funguje podobně jako hodinky nebo sluneční brýle. Dokáže změnit náladu celého outfitu. Nejlépe vypadají jednoduché baseball caps, ideálně lehce seprané, jako by s vámi už něco zažily. A třeba i takovou zažitou někde u sebe máte. Čím méně křičí novotou, tím lépe.
Kratší šortky
Ano, opravdu kratší. Ne takové, které nosil váš táta na dovolené v roce 1987. Ale rozhodně kratší než bermudy sahající ke kolenům. Právě práce s proporcemi a návrat kratších siluet patří mezi nejvýraznější pánské trendy roku 2026. Takže se nebojte odvázat. Bad Bunny se taky nebojí.
Mokasíny
Je fascinující, jak rychle se z nich stal základ moderního šatníku. Ještě před několika lety působily příliš formálně. Dnes vypadají skvěle s lněnými kalhotami, džínami i šortkami. Přesně ten typ bot, který působí, že víte, co děláte.
Lněné kalhoty
Každý červen se někde objeví článek o lnu. Každý! A stejně ho lidé ignorují. Dokud nepřijde první třicítka. Lněné kalhoty nejsou jen dovolenková záležitost. Nosí se ve městě, do kanceláře i na večeři. Volnější střihy navíc perfektně zapadají do současného trendu baggy siluet.
Semiš
Zatímco ještě před pár lety vládl hladký minimalismus, rok 2026 přeje texturám. A semiš je jejich králem. Semišové mokasíny, bundy, opasky i tašky vypadají zajímavěji než jejich hladké alternativy. Možná právě proto se objevují prakticky ve všech dobře oblečených feedech.
Něco trochu nerdy
Možná svetr přehozený přes ramena. Možná košile s kravatou nošená úplně neformálně. Možná mokasíny a vysoké bílé ponožky. To, čemu se říká „nerdy prep“, patří mezi nejzajímavější módní směry letošního roku. Není to klasický preppy style. Je trochu podivínský, trochu ironický, a právě proto funguje.