The Crown na mole Miu Miu
Nejdřív přišla královna. O pár minut později princezna Diana. Tedy alespoň jejich seriálové verze. Olivia Colman a Emma Corrin se během Paris Fashion Weeku objevily na mole Miu Miu a pro obě šlo o moment, který měl s jejich kostýmy z The Crown společného asi tolik jako Balmoral s pařížským klubem. Colman ztvárnila královnu Alžbětu II. ve třetí a čtvrté sérii seriálu, Corrin se ve čtvrté řadě představila jako mladá Diana. Tentokrát ale žádné kostýmky podle královského protokolu nepřišly.
Královna v černé kůži, Diana v mikrošortkách
Olivia Colman debutovala na mole v černém koženém kompletu. Sako doplnila pouzdrovou sukní, jednoduchým černým topem a placatými mokasíny bez paty. Dlouhé šedivé vlasy měla stažené do nízkého culíku.
Na první pohled vlastně poměrně spořádané. Jen tedy celé v černé kůži. Emma Corrin oblékla o poznání divočejší kombinaci: vzorovanou košili, koženou biker jacket s efektem hadí kůže a bílé stahovací mikrošortky, které patřily k nejvýraznějším prvkům celé kolekce. K tomu malá kabelka a mokasíny. Princezna Diana by možná ocenila bundu. U šortek si nejsem tak jistá.
Miu Miu si pohrává s královským šatníkem
Celá kolekce přitom měla několik momentů, které královský dress code vzdáleně připomínaly. Kostkované skládané sukně, saka nebo halenky s vázáním u krku by si člověk dokázal představit i v šatníku britské aristokracie. Miuccia Prada je ale posunula úplně jinam. Skládané sukně seděly nízko na bocích, pod saky se objevovaly krátké topy a usedlejší kousky doplňovaly výrazné tenisky z pokračující spolupráce Miu Miu s New Balance.
Vedle nich přišly také úzké džíny z upcyklovaného denimu vytvořené ve spolupráci s Wranglerem, večerní šaty z mačkaného hedvábí nebo saténové topy poseté šperkovými detaily. Výsledkem nebyla doslovná hra na britskou monarchii. Spíš šatník, který by si možná mladá Diana sestavila, kdyby místo Kensingtonského paláce trávila večery na módních parties.
Z malé sestry Prady je jedna z nejvlivnějších značek současnosti
Miu Miu vzniklo v roce 1993 jako mladší a dostupnější sestra Prady, postupně si ale vybudovalo vlastní svět. A poslední roky možná platí víc než kdy dřív, že právě tady si Miuccia Prada dovoluje věci, které by u hlavní značky působily až příliš rozpustile.
Mikrosukně, šortky místo kalhot, preppy svetry, mokasíny nebo oblečení vypadající, jako by ho někdo poskládal z pěti různých skříní. Miu Miu má talent vzít něco lehce neatraktivního nebo podivného a o pár měsíců později to vidět všude. Tentokrát do stejného světa pustilo i dvě členky seriálové královské rodiny. A pokud jsme někdy potřebovali vidět královnu Alžbětu v černé kožené sukni a princeznu Dianu v bílých mikrošortkách, pravděpodobně právě teď.