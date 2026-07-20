Z motokrosu na přehlídková mola. Jak se z Oakley stal módní fenomén


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Brýle Oakley 2026. | foto: Oakley

Mariana Vašutová
  9:00
Ještě před pár lety si většina lidí spojovala Oakley hlavně s cyklisty, lyžaři nebo běžci. Dnes je ale všechno jinak. Značka, která vznikla kvůli sportovnímu výkonu, se během několika let proměnila v jeden z nejžádanějších módních brandů. Nosí ji Travis Scott, Timothée Chalamet nebo Kylian Mbappé a ikonické brýle Oakley se staly symbolem nové módy.

Z motokrosu až na týden módy

Příběh Oakley začal v roce 1975 v garáži zakladatele Jima Jannarda. Ten tehdy nechtěl vytvořit módní značku. Jeho cílem bylo vyrábět vybavení, které bude sportovcům skutečně pomáhat podávat lepší výkony. První produkty byly motokrosové gripy, následovaly lyžařské brýle, cyklistické doplňky a nakonec modely, které dnes zná celý svět.

Kylian Mbappé pro Oakley.

Značka Oakley si nikdy nezakládala na eleganci. Naopak. Futuristické tvary, agresivní siluety a zrcadlová skla působily téměř jako vybavení z vesmírného filmu. Právě díky tomu si značka vybudovala silnou komunitu profesionálních sportovců. Jenže něco, co bylo kdysi považováno za čistě funkční design, se o dvě dekády později stalo módním trendem.

Móda přestala hledat dokonalost

Posledních několik let se svět módy výrazně změnil. Luxus už dávno neznamená jen dokonale padnoucí sako nebo minimalistické tenisky. Mnohem důležitější je autenticita a produkty, které mají vlastní příběh.

Stejně jako se ze Salomonu stala módní ikona, Gore-Tex se objevil na přehlídkových molech nebo Arc’teryx začali nosit lidé, kteří nikdy nebyli na horské túře, dostalo se do centra pozornosti také Oakley.

Jejich estetika totiž zapadá do současného trendu, kterému se říká gorpcore. Stylu, který propojuje outdoor, sport a luxusní módu.

Erik Scholz je zachycen v černé oversized sportovní bundě na zip značky...

Travis Scott, Mbappé i Timothée Chalamet

Velkou roli sehrály celebrity. Oakley dnes pravidelně nosí Travis Scott, který patří mezi největší tvůrce současných módních trendů. Futuristické modely si oblíbili také Kylian Mbappé, Jalen Williams nebo Timothée Chalamet. Nejde ale jen o jednotlivce. Brýle Oakley se objevují na hudebních festivalech, během Fashion Weeků nebo v ulicích Paříže.

Oakley kolaborace s Kylianem Mbappém.

Nejde jen o brýle

Bylo by naivní myslet si, že celý comeback stojí pouze na ikonických modelech Radar nebo Eye Jacket. Oakley dnes znovu budují svou identitu také prostřednictvím oblečení. Technické bundy, funkční vesty, oversized mikiny nebo utility kalhoty se postupně stávají součástí šatníků lidí, kteří se o sport vůbec nezajímají. Značka navíc začala mnohem víc spolupracovat s módním světem. Kolaborace s Brain Dead nebo Palace ukázaly, že Oakley mohou fungovat stejně dobře na módním editoriálu jako na cyklistickém závodě.

Oakley brýle 2026

Funkčnost je novým luxusem

Možná právě v tom spočívá největší změna posledních let. Zatímco dříve se módní značky snažily vypadat sportovně, dnes lidé chtějí funkční produkty. Oakley nemusí nikomu dokazovat, že jejich technologie fungují. Desítky let je používají nejlepší cyklisté i olympionici.

Aaron Judge (#99) z týmu New York Yankees, který má na sobě sluneční brýle...
Oakley kolaborace s Kylianem Mbappém.
Erik Scholz je zachycen v černé oversized sportovní bundě na zip značky Balenciaga s bílým lemováním, vyšitým logem na hrudi a elastickými pásky v pase a na rukávech; v bílé oversized košili Gus z pevného bavlněného popelínu se špičatým límcem od The Frankie Shop; v klasické kravatě se stříbrnými pruhy v tradičním střihu od Calvin Klein; ve světle modrých a béžových sepraných džínách typu super baggy fit z kolekce 2023 se širokými nohavicemi a extra dlouhým střihem od Acne Studios; s černou kabelkou Rodeo střední velikosti z hladké telecí kůže se zlatými kovovými prvky a detailem zámku od Balenciaga; v obdélníkových slunečních brýlích Gascan s matně černými obroučkami a černými tónovanými skly od Oakley; a se žlutým zlatým prstenem Juste un Clou od Cartier, 22. července 2025.
Aaron Judge (#99) z týmu New York Yankees, který má na sobě sluneční brýle značky Oakley, sleduje dění z lavičky během sedmé směny utkání proti týmu Oakland Athletics na stadionu Sutter Health Park, 31. května 2026.
Kylian Mbappé pro Oakley.
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