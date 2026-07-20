Z motokrosu až na týden módy
Příběh Oakley začal v roce 1975 v garáži zakladatele Jima Jannarda. Ten tehdy nechtěl vytvořit módní značku. Jeho cílem bylo vyrábět vybavení, které bude sportovcům skutečně pomáhat podávat lepší výkony. První produkty byly motokrosové gripy, následovaly lyžařské brýle, cyklistické doplňky a nakonec modely, které dnes zná celý svět.
Značka Oakley si nikdy nezakládala na eleganci. Naopak. Futuristické tvary, agresivní siluety a zrcadlová skla působily téměř jako vybavení z vesmírného filmu. Právě díky tomu si značka vybudovala silnou komunitu profesionálních sportovců. Jenže něco, co bylo kdysi považováno za čistě funkční design, se o dvě dekády později stalo módním trendem.
Móda přestala hledat dokonalost
Posledních několik let se svět módy výrazně změnil. Luxus už dávno neznamená jen dokonale padnoucí sako nebo minimalistické tenisky. Mnohem důležitější je autenticita a produkty, které mají vlastní příběh.
Stejně jako se ze Salomonu stala módní ikona, Gore-Tex se objevil na přehlídkových molech nebo Arc’teryx začali nosit lidé, kteří nikdy nebyli na horské túře, dostalo se do centra pozornosti také Oakley.
Jejich estetika totiž zapadá do současného trendu, kterému se říká gorpcore. Stylu, který propojuje outdoor, sport a luxusní módu.
Travis Scott, Mbappé i Timothée Chalamet
Velkou roli sehrály celebrity. Oakley dnes pravidelně nosí Travis Scott, který patří mezi největší tvůrce současných módních trendů. Futuristické modely si oblíbili také Kylian Mbappé, Jalen Williams nebo Timothée Chalamet. Nejde ale jen o jednotlivce. Brýle Oakley se objevují na hudebních festivalech, během Fashion Weeků nebo v ulicích Paříže.
Nejde jen o brýle
Bylo by naivní myslet si, že celý comeback stojí pouze na ikonických modelech Radar nebo Eye Jacket. Oakley dnes znovu budují svou identitu také prostřednictvím oblečení. Technické bundy, funkční vesty, oversized mikiny nebo utility kalhoty se postupně stávají součástí šatníků lidí, kteří se o sport vůbec nezajímají. Značka navíc začala mnohem víc spolupracovat s módním světem. Kolaborace s Brain Dead nebo Palace ukázaly, že Oakley mohou fungovat stejně dobře na módním editoriálu jako na cyklistickém závodě.
Funkčnost je novým luxusem
Možná právě v tom spočívá největší změna posledních let. Zatímco dříve se módní značky snažily vypadat sportovně, dnes lidé chtějí funkční produkty. Oakley nemusí nikomu dokazovat, že jejich technologie fungují. Desítky let je používají nejlepší cyklisté i olympionici.