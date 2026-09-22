NikeSKIMS míří do Číny. Nová kolekce propojuje sportovní technologie s tvarujícími střihy


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Nová kolekce NikeSKIMS | foto: NikeSKIMS

Jan Houška
  16:00
Spojení Nike a SKIMS pokračuje v globální expanzi. NikeSKIMS tentokrát vstupuje na čínský trh s kolekcí, která nabízí kompletní šatník od oblečení přes obuv až po doplňky. Základem je kombinace sportovních technologií Nike a přístupu SKIMS ke střihům, které pracují s různými typy postav.

Debutová kolekce pro čínský trh není postavená na jednom univerzálním materiálu. NikeSKIMS představuje hned devět různých materiálových řad, které kombinují technologie Nike včetně Dri-FIT s know-how SKIMS v oblasti střihu a práce se siluetou.

V nabídce se střídají měkké bavlněné materiály, lehké a částečně průsvitné vrstvy i pružné kousky určené pro volnější pohyb. Nechybějí ani modely se střední či výraznější kompresí, žebrované materiály s vintage efektem, lesklejší povrchy nebo prodyšné základní vrstvy. Kolekce se tak pohybuje mezi funkčním sportovním oblečením, pohodlnými každodenními kousky a modely, které více zdůrazňují a tvarují siluetu.

Do kampaně NikeSKIMS obsadila čtyři sportovkyně

Sportovní stránku kolekce zdůrazňuje také samotná kampaň. Před objektivem se objevily hongkongská plavkyně Stephanie Auová, rychlobruslařka Jutta Leerdamová, snowboardistka Chloe Kimová a překážkářka Anna Cockrellová.

Jejich obsazení podtrhuje koncept NikeSKIMS, který nechce oddělovat funkční sportovní oblečení od estetiky typické pro SKIMS. Právě propojení výkonu a práce se ženskou siluetou stojí v centru společného projektu obou značek, jak popisuje portál HypeBeast.

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V Šanghaji vznikne vlastní NikeSKIMS pop-up

Expanze nebude probíhat pouze online. Součástí uvedení kolekce bude speciální NikeSKIMS pop-up v šanghajském HKRI Taikoo Hui. Prostor má vedle samotného prodeje nabídnout také lokální komunitní aktivity, možnost vyzkoušet si produkty mezi prvními a exkluzivní službu úpravy délky oblečení.

Pop-up se otevře 29. září 2026 a v provozu má zůstat až do února příštího roku. Ve stejný den bude kolekce dostupná také online prostřednictvím aplikace Nike a NikeSKIMS.

Nová kolekce NikeSKIMS
Nová kolekce NikeSKIMS
Nová kolekce NikeSKIMS
Nová kolekce NikeSKIMS
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