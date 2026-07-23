Nike Air Max Metro už na první pohled spojuje minulost s přítomností, rozdělené mezi svršek a spodní platformu. Černá síťovina prosvítá téměř po celé horní části boty, zatímco v oblasti špičky, po stranách a na patě je použit semiš v odstínu Light Photo Blue.
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Jak zmiňuje portál Sneakernews, tvarované modré prvky dodávají botě větší pevnost v oblasti tkaniček a střední části chodidla. Způsob, jakým se tyto části překrývají, hodně připomíná modely Air Max Moto 2K a V2K Run. Tvar tenisky je ale tak jiný, že model Metro nepůsobí jen jako nějaká předělávka.
Smetanově bílý semiš kolem špičky a paty rozbijí černou a modrou barvu a skvrnitá mezipodešev zabraňuje tomu, aby tento světlejší odstín působil příliš čistě. O většinu zbývajícího kontrastu se starají bílé tkaničky a podšívka. Zelené logo na jazyku a podrážce je zajímavým detailem.
Střední částí podrážky prochází dlouhá modrá jednotka Air. Zde se hodí připomenout, že inspirací byl nejspíš model Pegasus Premium, a to zejména při pohledu z boku, i když tato konstrukce je plošší a mnohem méně výrazná.
Model Nike Air Max Metro „Black/Light Photo Blue“ by se měl dostat na trh 1. října 2026.