Tak jak to je letos s pokrývkami hlavy?
Ještě před pár lety platilo jednoduché pravidlo. Když si muž nasadil pokrývku hlavy, byla to téměř vždy kšiltovka. Letos je ale všechno jinak. Návrháři i celebrity dokazují, že klobouk nebo bucket hat už dávno nejsou jen praktickým doplňkem proti slunci. Staly se jedním z nejvýraznějších prvků letního outfitu. Od módních přehlídek přes Wimbledon až po festivaly je vidět jedno. Pokrývka hlavy už není detail. Je to statement!
Rafiové klobouky
Zapomeňte na představu turistického slamáku. Moderní rafiové klobouky mají čistší siluetu, širší krempu a nosí se stejně samozřejmě jako lněná košile. Právě díky návratu středomořské estetiky se staly jedním z největších trendů léta. Skvěle fungují na dovolené, ale i ve městě s jednoduchým bílým tričkem a plátěnými kalhotami.
Bucket hat je zpátky
Devadesátky z módy stále nezmizely. Bucket hat letos dostává luxusnější podobu, místo výrazných potisků přichází jednobarevné modely z bavlny, lnu nebo háčkovaných materiálů. Nosí ho Jacob Elordi, A$AP Rocky i Timothée Chalamet. A překvapivě sluší téměř každému.
Trucker cap zažívá comeback
Kšiltovka nezmizela. Jen změnila podobu. Síťované truckerky inspirované Amerikou z přelomu tisíciletí jsou zpět a díky značkám jako Goorin Bros., Gallery Dept. nebo Von Dutch se z nich stal jeden z nejvýraznějších doplňků roku. Čím víc působí, že už něco zažila, tím lépe.
Šátek místo čepice
Možná největším překvapením letošního roku je návrat šátků uvázaných přes hlavu. Trend, který dlouho patřil hlavně ženám, si oblíbili i muži. Objevuje se na festivalech, plážích i v kampaních módních domů a dodává outfitu uvolněný nádech francouzské Riviéry.
Kšiltovka zůstává, ale není jedinou možností
Baseballová kšiltovka samozřejmě nikam nemizí. Jen už není automatickou volbou ke každému outfitu. Rok 2026 ukazuje, že i tak nenápadný doplněk, jako je pokrývka hlavy, dokáže změnit celý look. A někdy stačí právě jeden dobře zvolený klobouk nebo bucket hat, aby outfit působil promyšleněji.