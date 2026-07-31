Kšiltovka nestačí. Tohle jsou pokrývky hlavy, které jsou letos in


Fotogalerie 6

INGLEWOOD, KALIFORNIE – 27. července: Justin Bieber se účastní přípravného přátelského fotbalového utkání mezi Arsenalem a Manchesterem United na stadionu SoFi Stadium dne 27. července 2024 v Inglewoodu v Kalifornii. (Foto: Kevork Djansezian/Getty Images) | foto: Kevork Djansezian

Mariana Vašutová
  17:00
Klasická baseballová kšiltovka má letos silnou konkurenci. Bucket hats, rafiové klobouky nebo retro truckerky ovládly přehlídky i street style. Tohle jsou modely, které letos stojí za pozornost.

Tak jak to je letos s pokrývkami hlavy?

Ještě před pár lety platilo jednoduché pravidlo. Když si muž nasadil pokrývku hlavy, byla to téměř vždy kšiltovka. Letos je ale všechno jinak. Návrháři i celebrity dokazují, že klobouk nebo bucket hat už dávno nejsou jen praktickým doplňkem proti slunci. Staly se jedním z nejvýraznějších prvků letního outfitu. Od módních přehlídek přes Wimbledon až po festivaly je vidět jedno. Pokrývka hlavy už není detail. Je to statement!

MILÁN, ITÁLIE – 17. června: Manos Samartzis byl zachycen před přehlídkou Spyder...

Rafiové klobouky

Zapomeňte na představu turistického slamáku. Moderní rafiové klobouky mají čistší siluetu, širší krempu a nosí se stejně samozřejmě jako lněná košile. Právě díky návratu středomořské estetiky se staly jedním z největších trendů léta. Skvěle fungují na dovolené, ale i ve městě s jednoduchým bílým tričkem a plátěnými kalhotami.

PAŘÍŽ, FRANCIE – 22. června: Host má na sobě černé polo tričko s neonově...

Bucket hat je zpátky

Devadesátky z módy stále nezmizely. Bucket hat letos dostává luxusnější podobu, místo výrazných potisků přichází jednobarevné modely z bavlny, lnu nebo háčkovaných materiálů. Nosí ho Jacob Elordi, A$AP Rocky i Timothée Chalamet. A překvapivě sluší téměř každému.

MILÁN, ITÁLIE – 15. června: Giotto Calendoli byl zachycen před přehlídkou Neila...

Trucker cap zažívá comeback

Kšiltovka nezmizela. Jen změnila podobu. Síťované truckerky inspirované Amerikou z přelomu tisíciletí jsou zpět a díky značkám jako Goorin Bros., Gallery Dept. nebo Von Dutch se z nich stal jeden z nejvýraznějších doplňků roku. Čím víc působí, že už něco zažila, tím lépe.

Šátek místo čepice

Možná největším překvapením letošního roku je návrat šátků uvázaných přes hlavu. Trend, který dlouho patřil hlavně ženám, si oblíbili i muži. Objevuje se na festivalech, plážích i v kampaních módních domů a dodává outfitu uvolněný nádech francouzské Riviéry.

Kšiltovka zůstává, ale není jedinou možností

Baseballová kšiltovka samozřejmě nikam nemizí. Jen už není automatickou volbou ke každému outfitu. Rok 2026 ukazuje, že i tak nenápadný doplněk, jako je pokrývka hlavy, dokáže změnit celý look. A někdy stačí právě jeden dobře zvolený klobouk nebo bucket hat, aby outfit působil promyšleněji.

LONDÝN, ANGLIE – 22. dubna: Pedro Pascal se účastní britské speciální projekce...
INGLEWOOD, KALIFORNIE – 27. července: Justin Bieber se účastní přípravného přátelského fotbalového utkání mezi Arsenalem a Manchesterem United na stadionu SoFi Stadium dne 27. července 2024 v Inglewoodu v Kalifornii. (Foto: Kevork Djansezian/Getty Images)
LONDÝN, ANGLIE – 22. dubna: Pedro Pascal se účastní britské speciální projekce filmu Thunderbolts v kině Cineworld Leicester Square dne 22. dubna 2025 v Londýně v Anglii. (Foto: Jeff Spicer/Getty Images)
LOS ANGELES, KALIFORNIE – 18. října: Patrick Schwarzenegger byl zachycen 18. října 2022 v Los Angeles v Kalifornii. (Foto: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images)
PAŘÍŽ, FRANCIE – 22. června: Host má na sobě černé polo tričko s neonově modro-zelenou výšivkou a bucket hat od Louis Vuitton s bílo-modro-zeleným pruhovaným vzorem, černým vyšívaným logem LV a potiskem. Snímek byl pořízen před přehlídkou AMIRI během pařížského týdne módy pánských kolekcí jaro/léto 2024 dne 22. června 2023 v Paříži ve Francii. (Foto: Edward Berthelot/Getty Images)
6 fotografií
Vstoupit do diskuse

Filtr

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.