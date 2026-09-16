Nejlepší pánské outfity z filmového festivalu v Benátkách 2026


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Jonathan Bailey na premiéře filmu *Ink* a zahajovacím červeném koberci 83. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. 2. září 2026. (Foto: Andreas Rentz/Getty Images for Peugeot) | foto: Andreas Rentz

Mariana Vašutová
  10:00
Červený koberec v Benátkách letos rozhodně nebyl jen přehlídkou dámské módy. Od dokonale padnoucího smokingu Jonathana Baileyho přes odvážný Dior Johna Malkoviche až po uvolněný styl bratrů Gallagherových. Tady jsou ty nejlepší.

Jonathan Bailey

Jeden z těch outfitů, které vypadají jednoduše, dokud se na ně nepodíváte pořádně, měl v Benátkách Jonathan Bailey. Jeho Armani tuxedo stojí na perfektním střihu a proporcích, žádné zbytečné detaily nejsou potřeba. Herec navíc letos dorazil do Benátek jako nová tvář Armani Beauty, takže spojení s italským domem působilo naprosto přirozeně.

Jonathan Bailey na filmovém festivalu v Benátkách 2026.

John Malkovich

John Malkovich se naopak rozhodl, že klasický black tie je trochu nuda. Jeho Dior look pracoval s výraznými širokými klopami a košilí s nabíraným, téměř alžbětinským límcem. Za mě jeden z nejlepších způsobů, jak porušit pravidla black tie. Malkovich nikdy nebyl člověk, jehož příchod byste čekali v obyčejném smokingu.

John Malkovich v Dior na filmovém festivalu v Benátkách 2026.

Robert Pattinson

Robert Pattinson přišel v béžovém obleku, který měl k něčemu extravagantnímu poměrně daleko. Trochu casual a hlavně dostatečně uvolněně na to, aby nevypadal jako další muž v černém.

Robert Pattinson na filmovém festivalu v Benátkách 2026.

Orlando Bloom

Orlando Bloom se vydal trochu jiným směrem. Jeho hnědý tuxedo od Zegny ukázal, že večerní oblek nemusí být černý, aby působil slavnostně. Teplejší odstín mu dodal měkčí a trochu uvolněnější výraz, aniž by outfit ztratil eleganci.

Orlando Bloom na filmovém festivalu v Benátkách 2026.

George Clooney

A potom je tu George Clooney. Muž, který už několik dekád dokazuje, že když najdete svůj perfektní oblek, není důvod ho každý rok měnit za nový. V Benátkách zůstal věrný klasickému smokingu a přesně tím se odlišil od všech, kteří se snaží black tie za každou cenu překopat.

George Clooney na filmovém festivalu v Benátkách 2026.

Noel a Liam Gallagherové

Noel a Liam dorazili do Benátek společně v rámci premiéry dokumentu Oasis: Don’t Look Back in Anger a jejich styl byl přesně takový, jaký od nich čekáte: žádná snaha vypadat jako klasické hollywoodské hvězdy. U Gallagherů nikdy nešlo o dokonalost. Jde o sebevědomí. A to je někdy pro dobrý outfit důležitější než samotný oblek.

Bratři Gallagherové na filmovém festivalu v Benátkách 2026.
Jonathan Bailey na premiéře filmu *Ink* a zahajovacím červeném koberci 83. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. 2. září 2026. (Foto: Andreas Rentz/Getty Images for Peugeot)
Jonathan Bailey na filmovém festivalu v Benátkách 2026.
John Malkovich v Dior na filmovém festivalu v Benátkách 2026.
Robert Pattinson na filmovém festivalu v Benátkách 2026.
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