Jonathan Bailey
Jeden z těch outfitů, které vypadají jednoduše, dokud se na ně nepodíváte pořádně, měl v Benátkách Jonathan Bailey. Jeho Armani tuxedo stojí na perfektním střihu a proporcích, žádné zbytečné detaily nejsou potřeba. Herec navíc letos dorazil do Benátek jako nová tvář Armani Beauty, takže spojení s italským domem působilo naprosto přirozeně.
John Malkovich
John Malkovich se naopak rozhodl, že klasický black tie je trochu nuda. Jeho Dior look pracoval s výraznými širokými klopami a košilí s nabíraným, téměř alžbětinským límcem. Za mě jeden z nejlepších způsobů, jak porušit pravidla black tie. Malkovich nikdy nebyl člověk, jehož příchod byste čekali v obyčejném smokingu.
Robert Pattinson
Robert Pattinson přišel v béžovém obleku, který měl k něčemu extravagantnímu poměrně daleko. Trochu casual a hlavně dostatečně uvolněně na to, aby nevypadal jako další muž v černém.
Orlando Bloom
Orlando Bloom se vydal trochu jiným směrem. Jeho hnědý tuxedo od Zegny ukázal, že večerní oblek nemusí být černý, aby působil slavnostně. Teplejší odstín mu dodal měkčí a trochu uvolněnější výraz, aniž by outfit ztratil eleganci.
George Clooney
A potom je tu George Clooney. Muž, který už několik dekád dokazuje, že když najdete svůj perfektní oblek, není důvod ho každý rok měnit za nový. V Benátkách zůstal věrný klasickému smokingu a přesně tím se odlišil od všech, kteří se snaží black tie za každou cenu překopat.
Noel a Liam Gallagherové
Noel a Liam dorazili do Benátek společně v rámci premiéry dokumentu Oasis: Don’t Look Back in Anger a jejich styl byl přesně takový, jaký od nich čekáte: žádná snaha vypadat jako klasické hollywoodské hvězdy. U Gallagherů nikdy nešlo o dokonalost. Jde o sebevědomí. A to je někdy pro dobrý outfit důležitější než samotný oblek.