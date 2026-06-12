Virgil Abloh a USA
Nike představilo sedm předzápasových kolekcí, ale ta bezesporu nejsilnější patří Spojeným státům. Kolekce z archivu zesnulého Virgila Abloha rozebírá klasické kousky stejným stylem, jaký kdysi Abloh aplikoval na streetwear ve značce Off-White.
Tři lvi v podání Palace
Za kanálem La Manche spojilo Nike síly s Palace Skateboards a přišlo s klasickým blokecore pro anglický tým. Kolekce „The Three Lions by Palace“ stojí na tričkách, kožených a vlněných univerzitních bundách s žinylkovými nášivkami a dresech inspirovaných křížem svatého Jiří. Kolekci doplňují také beanies a kšiltovky.
Messi spojil síly s Adidas a Kith
Co by byl fotbal bez Lionela Messiho? Kith se spojil s Adidasem a samotnou legendou a výsledkem je šest párů sneakers, načasovaných na Messiho dvacáté výročí v profi kariéře a patnáctiny Kithu. Najdete tu přepracované COPA Mundial 17 UltraBOOST s hadím vzorem, F50 Walkable Cleats, lifestylové Handball Spezial ve dvou barvách (růžová à la Inter Miami a čistě bílá) i dekonstruované Superstary z luxusní kůže. Ke každému páru dostanete sběratelskou kartu, vybrané kusy podepsal sám Messi. Tohle není merch, tohle je investice.
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Jacquemus obléká Francii
Simon Porte Jacquemus a fotbal? Dává to větší smysl, než byste čekali. Návrhář se spojil s Nike a Francouzskou fotbalovou federací na kolekci „Les Bleus“, která zároveň oslavuje obhajobu vítězství Paris Saint-Germain v Lize mistrů. Hrdinou je dres, v němž Francie během turnaje skutečně nastoupí. Kolekce navíc podporuje neziskovku Sports dans la Ville, která dává šanci mladým z vyloučených lokalit.
Drake hraje za Kanadu
Drakeova značka NOCTA se spojila s Nike a kanadským národním týmem a vznikl z toho dres plus nová silueta bot, o níž se teď mluví víc než o samotném turnaji. Jmenuje se NOCTA x Nike Cryoshot SP, je nalitá do zlaté kůže, má průsvitnou mezipodešev a špunty, které vypadají jako vybroušený led. Vzhledem k tomu, že Drakeovi nedávno vyšlo album ICEMAN, to rozhodně není náhoda.