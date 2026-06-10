Napsáno na kůži. Za proměnou značky Montblanc stojí vystudovaný sochař

Hamburská značka Montblanc už léta – krok za krokem – rozšiřuje svůj svět za hranice psacích nástrojů. Pero zůstává výchozím bodem, ale tentokrát dostává prostor v konstrukci tašek, pouzder i cestovních modelů, které pracují s objemem a hmotou.
Za proměnou, díky níž nadčasové tašky či batohy značky získaly modernější styl, stojí Marco Tomasetta, který v Montblanc vede sekci koženého zboží jako kreativní ředitel už pátý rok. Ital s pracovními zkušenostmi u značek jako Prada, Louis Vuitton, Chloé či Givenchy přinesl do hamburského domu cit pro konstrukci a proporci. Do jeho vizí se propisuje to, co studoval. „Vystudoval jsem sochařství, které vždy ovlivňovalo mé hledání proporcí a rovnováhy. Naučilo mě, jak dosáhnout správné vyváženosti designu – ani příliš mnoho, ani příliš málo,“ uvedl pro magazín Schön!.
Marco Tomasetta pracuje s archivem značky jako se stavebnicí. Z per Montblanc si bere vertikalitu a důraz na detail – a ty pak převádí do struktury kožených výrobků. Značka, která byla po desetiletí synonymem pro ruční psaní, tak postupně buduje širší „ekosystém“ pracovních a cestovních doplňků.
Tento přístup je v jarní kolekci Montblanc patrný už u menších modelů. Kožená pouzdra ve tvaru obálky se zavírají přímo perem – coby součástí konstrukce. Pen Loop Necklace – kožené poutko na pero – lze nosit na krku nebo připevnit k tašce. Tradiční držák pera se tím přesouvá z pracovního stolu do každodenního pohybu městem. U větších tašek hraje hlavní roli popruh inspirovaný opaskem s přezkou ve tvaru podkovy. Není to jen detail, ale prvek, který drží celý tvar pohromadě. Kovové části zůstávají viditelné a dávají modelům pevnost. Vrací se také Writing Traveler – objekt na pomezí aktovky a přenosného pracovního stolu. Nabízí oddíly pro psací nástroje, zápisníky i drobné doplňky a přichází v odstínu fauve a sametově zelené s efektem sfumato, jemným přechodem barev připomínajícím rozpíjení inkoustu.
Cestovní linku doplňuje objemný Weekender v žakárové tkanině i v celokožené verzi, stejně jako kabinové zavazadlo Cabin Trolley. Výraznou polohu představuje kůže Montblanc Extreme s geometrickým vzorem inspirovaným Bauhausem, nyní v odstínu khaki. Montblanc tak dál rozšiřuje svůj pracovní stůl – jen už nestojí u zdi, ale nosí se přes rameno.