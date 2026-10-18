Od jazzových střevíců po obuv na motorku. Vyberte si 5 nejlepších bot tohoto podzimu


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Zendaya se svým bratrem na nákupech v Beverly Hills (2026). Na nohou má černé trendy nazouváky clogs. | foto: TheHollywoodFix.net / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Karolína Minaříková Krupková
  12:00
Pokud si s podzimem chcete obout něco zajímavějšího než bílé tenisky a černé baleríny, letošní sezóna je ideální příležitostí k obměně botníku. Současné trendy jako jsou jazz shoes nebo nazouváky clogs navíc dokazují, že pohodlí a rafinovanost jdou ruku v ruce. Vybrali jsme pro vás pět nejzajímavějších modelů, které ovládají módní scénu.

Lehkým krokem v jazz shoes

Herečka Charlize Theron se v roce 2026 prochází po Manhattanu v bílých jazz...

Elegantní, ale rozhodně ne nudné. Takové jsou jazz shoes, boty na pomezí oxfordek a mokasín. Na první pohled zaujmou minimalistickým designem, měkkou kůží a jemným šněrováním, které jim dodává sportovní nádech. A právě v tom tkví jejich kouzlo – nepůsobí příliš formálně, stejně dobře doplní rovné džíny i vzdušnou sukni. Herečka Lily Collins už má v botníku virální pár od značky Celine, a v dalším bílém modelu se procházela i herečka Charlize Theron.

Tak trochu dřeváky, tak trochu papuče

Zendaya se svým bratrem na nákupech v Beverly Hills (2026). Na nohou má černé...
Modelka Taylor Hill si na týden módy v Paříži v roce 2026 vzala populární hnědé...

Jakmile se v nabídce vaší oblíbené kavárny objeví dýňové latté, je jasné, že podzim klepe na dveře. A s ním přichází čas obout se do něčeho pohodlného, co zároveň zvládne rozmary deštivého počasí. Obuvní designéři letos vsadili na takzvané clogs, tedy nazouváky s robustní podrážkou. Ať už sáhnete po dřevácích s koženým svrškem, nebo po nižším semišovém modelu, jedno je jisté: obouvají se během vteřiny a pohodlí zaručují. Jejich oblibu už dokazují i celebrity jako Zendaya nebo modelka Taylor Hill.

Mokasíny nikdy nezklamou

Ideální podzimní rande? Zpěvačka Taylor Swift si s manželem Travisem Kelcem...
Modelka Gigi Hadid si na soukromou party návrhářky Donatelly Versace, která se...

Mokasíny jsou podzimní klasikou. V poslední době jsou obzvlášť populární modely s řasením, jaké nabízí Gucci, Saint Laurent, ale i další dostupnější značky. V hnědé kůži je nosí zpěvačka Taylor Swift i modelka Gigi Hadid a kombinují je s další podzimní klasikou – manšestrovými kalhotami. Trendy mokasíny ale lze snadno sladit i s džínami i šaty a vytvořit si tak outfit vhodný pro nejrůznější příležitosti.

Tenisky mění tvář

Kristen Stewart se po newyorských ulicí prochází v roce 2026 v černých retro...
Také britská hudebnice a televizní hvězda Myleene Klass si na pochůzky po...

Pryč už asi jsou doby futuristických ugly shoes, módní trendy nyní vzývají retro. Praktickému obutí s tkaničkami vládnou štíhlé retro siluety, kožené a semišové detaily i zářivě žluté a stříbrné modely. Najdete je v nabídce velikánů, jako jsou Adidas nebo Puma, a své místo už si našly i v botníku herečky Kristen Stewart či britské hudebnice Myleene Klass.

Pro motorkářky i kovbojky

Supermodelka Irina Shayk venčí své psy v New Yorku v roce 2026 v trendy...
Selena Gomez si na návštěvu Benátek v roce 2026 připravila hnědé kožené boty s...

Těžké vysoké boty získávají s novou sezonou novou podobu. Letos se do popředí dostávají boty inspirované jezdeckým stylem, motorkářskou estetikou a kovbojským šatníkem. Dostupné jsou i elegantnější modely s podpatkem jako ty, v nichž se Selena Gomez procházela po Benátkách. A na druhé straně jsou robustní kožené boty s výraznými přezkami a řetězy, které dávají outfitu rockový nádech. Oblíbila si je například modelka Irina Shayk.

Zendaya se svým bratrem na nákupech v Beverly Hills (2026). Na nohou má černé trendy nazouváky clogs.
Herečka Lily Collins si na tenisový turnaj Roland-Garros 2026 v Paříži nazula trendy bílé jazzové boty.
Herečka Charlize Theron se v roce 2026 prochází po Manhattanu v bílých jazz shoes.
Modelka Taylor Hill si na týden módy v Paříži v roce 2026 vzala populární hnědé clogs od značky Chloe.
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