Lehkým krokem v jazz shoes
Elegantní, ale rozhodně ne nudné. Takové jsou jazz shoes, boty na pomezí oxfordek a mokasín. Na první pohled zaujmou minimalistickým designem, měkkou kůží a jemným šněrováním, které jim dodává sportovní nádech. A právě v tom tkví jejich kouzlo – nepůsobí příliš formálně, stejně dobře doplní rovné džíny i vzdušnou sukni. Herečka Lily Collins už má v botníku virální pár od značky Celine, a v dalším bílém modelu se procházela i herečka Charlize Theron.
Tak trochu dřeváky, tak trochu papuče
Jakmile se v nabídce vaší oblíbené kavárny objeví dýňové latté, je jasné, že podzim klepe na dveře. A s ním přichází čas obout se do něčeho pohodlného, co zároveň zvládne rozmary deštivého počasí. Obuvní designéři letos vsadili na takzvané clogs, tedy nazouváky s robustní podrážkou. Ať už sáhnete po dřevácích s koženým svrškem, nebo po nižším semišovém modelu, jedno je jisté: obouvají se během vteřiny a pohodlí zaručují. Jejich oblibu už dokazují i celebrity jako Zendaya nebo modelka Taylor Hill.
Mokasíny nikdy nezklamou
Mokasíny jsou podzimní klasikou. V poslední době jsou obzvlášť populární modely s řasením, jaké nabízí Gucci, Saint Laurent, ale i další dostupnější značky. V hnědé kůži je nosí zpěvačka Taylor Swift i modelka Gigi Hadid a kombinují je s další podzimní klasikou – manšestrovými kalhotami. Trendy mokasíny ale lze snadno sladit i s džínami i šaty a vytvořit si tak outfit vhodný pro nejrůznější příležitosti.
Tenisky mění tvář
Pryč už asi jsou doby futuristických ugly shoes, módní trendy nyní vzývají retro. Praktickému obutí s tkaničkami vládnou štíhlé retro siluety, kožené a semišové detaily i zářivě žluté a stříbrné modely. Najdete je v nabídce velikánů, jako jsou Adidas nebo Puma, a své místo už si našly i v botníku herečky Kristen Stewart či britské hudebnice Myleene Klass.
Pro motorkářky i kovbojky
Těžké vysoké boty získávají s novou sezonou novou podobu. Letos se do popředí dostávají boty inspirované jezdeckým stylem, motorkářskou estetikou a kovbojským šatníkem. Dostupné jsou i elegantnější modely s podpatkem jako ty, v nichž se Selena Gomez procházela po Benátkách. A na druhé straně jsou robustní kožené boty s výraznými přezkami a řetězy, které dávají outfitu rockový nádech. Oblíbila si je například modelka Irina Shayk.