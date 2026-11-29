Zatímco předchozím sezonám vládly neutrální tóny, quiet luxury neboli tichý luxus tažený šedou a béžovou, během letošního přelomu podzimu a zimy dostávají prostor barvy, které mají charakter. Právě sytý, zářivý odstín fialové je v centru pozornosti mnoha módních návrhářů. Barvu králů si letos oblíbily též celebrity, například herečka Julia Fox a modelka Cara Delevingne, které moc dobře vědí, že kouzlo fialové spočívá v tom, že dokáže i jednoduchému outfitu dodat výrazný náboj.
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Jak fialovou nosit? Skvěle funguje tón v tónu, v jednotlivých monochromatických outfitech, v nichž působí velmi elegantně. Pokud na celofialový look nemáte odvahu, sáhněte po fialovém svetru, kabelce nebo botách a doplňte ji neutrálními tóny, jako je šedá nebo černá. Pokud ale máte rádi výraznou módu, zkuste fialovou zkombinovat s červenou. Na první pohled může taková kombinace působit extrémně, ale právě kontrast těchto dvou sytých odstínů patří podle předních módních editorů k nejzajímavějším kombinacím sezony.