Proč chce dnes každý nosit Miu Miu? Značka dál láme prodejní rekordy


Fotogalerie 4

PAŘÍŽ, FRANCIE – 3. října: Rami Malek se účastní večeře pořádané značkou Miu Miu v restauraci Laurent v rámci pařížského týdne módy pro dámské kolekce jaro/léto 2024 dne 3. října 2023 v Paříži ve Francii. (Foto: Victor Boyko/Getty Images pro Miu Miu) | foto: Victor Boyko

Mariana Vašutová
  16:00
Ještě před pár lety byla ve stínu Prady. Dnes Miu Miu udává tempo celému módnímu průmyslu. A i když se tempo růstu letos zpomalilo, zájem o značku nepolevuje. Jak se jí podařilo stát se největším módním fenoménem současnosti?

Jsou značky, které prodávají oblečení. A pak jsou značky, které prodávají pocit, že jste součástí něčeho, co právě teď definuje dobu. Přesně tam dnes patří Miu Miu. Prada Group minulý týden zveřejnila výsledky za první polovinu roku 2026 a potvrdila, že skupina dál roste navzdory zpomalujícímu trhu s luxusem. Samotná Miu Miu už sice neroste raketovým tempem jako loni, přesto si udržuje pozitivní výsledky a zůstává jednou z nejžádanějších módních značek současnosti.

Ze „sestry Prady“ se stala hlavní hvězda

Ještě před několika lety byla Miu Miu vnímána jako mladší a hravější sourozenec Prady. Dnes se role obrátily. Právě Miu Miu udává tón trendům, které se během několika měsíců objeví na TikToku, Instagramu i v kolekcích dostupnějších značek. Mini sukně, baleríny, sportovní bundy, preppy estetika nebo retro kabelky.

PARIS, FRANCE - JUNE 24: Ryo Takashima is seen wearing a dark brown...

Luxus, který se nebere příliš vážně

Zatímco mnoho luxusních domů stále sází na nedotknutelnou eleganci, Miu Miu působí mnohem uvolněněji. Nebojí se kombinovat školní uniformy s couture, vintage inspiraci se sportovní módou ani luxusní kabelku s obyčejnou mikinou. Právě tahle nenucenost oslovuje generaci Z, která nehledá dokonalost, ale osobnost.

Ne všechno musí růst o desítky procent

Po mimořádně silném roce 2025 se letos tempo růstu přirozeně zpomalilo. V první polovině roku 2026 vzrostly maloobchodní tržby značky o 2,5 %, což je výrazně méně než loňské čtyřicetiprocentní tempo. Přesto analytici výsledky hodnotí pozitivně. Důvod je jednoduchý, udržet růst po tak mimořádném období není samozřejmostí. Celá Prada Group navíc uvedla za první pololetí nárůst tržeb o 16 % a potvrdila, že patří mezi nejstabilnější hráče luxusního segmentu i v době, kdy řada konkurentů hledá cestu zpět k zákazníkům.

Miu Miu už dávno není jen pro ženy

V posledních sezonách si značka získává stále silnější pozici i v pánské módě. A možná ještě zajímavější je, že ji nenosí jen módní insideři, ale i jedni z nejstylovějších mužů současnosti. Na přehlídkách i v kampaních se v modelech Miu Miu objevují herci Willem Dafoe, Rami Malek nebo Joe Alwyn, zatímco mimo mola značku pravidelně oblékají i A$AP Rocky, Jeff Goldblum nebo Jacob Elordi. Každý z nich úplně jinak, ale právě v tom spočívá kouzlo Miu Miu.

PAŘÍŽ, FRANCIE – 3. října: Rami Malek se účastní večeře pořádané značkou Miu...

A možná právě proto dnes Miu Miu funguje tak dobře. Neprodává jen oblečení. Prodává určitý způsob přemýšlení o módě, ve kterém už dávno neexistují striktní hranice mezi pánským a dámským šatníkem. Muži si z něj berou to, co jim sedí, a ženy dělají totéž.

Vstoupit do diskuse

Filtr

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.