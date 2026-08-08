Jsou značky, které prodávají oblečení. A pak jsou značky, které prodávají pocit, že jste součástí něčeho, co právě teď definuje dobu. Přesně tam dnes patří Miu Miu. Prada Group minulý týden zveřejnila výsledky za první polovinu roku 2026 a potvrdila, že skupina dál roste navzdory zpomalujícímu trhu s luxusem. Samotná Miu Miu už sice neroste raketovým tempem jako loni, přesto si udržuje pozitivní výsledky a zůstává jednou z nejžádanějších módních značek současnosti.
Ze „sestry Prady“ se stala hlavní hvězda
Ještě před několika lety byla Miu Miu vnímána jako mladší a hravější sourozenec Prady. Dnes se role obrátily. Právě Miu Miu udává tón trendům, které se během několika měsíců objeví na TikToku, Instagramu i v kolekcích dostupnějších značek. Mini sukně, baleríny, sportovní bundy, preppy estetika nebo retro kabelky.
Luxus, který se nebere příliš vážně
Zatímco mnoho luxusních domů stále sází na nedotknutelnou eleganci, Miu Miu působí mnohem uvolněněji. Nebojí se kombinovat školní uniformy s couture, vintage inspiraci se sportovní módou ani luxusní kabelku s obyčejnou mikinou. Právě tahle nenucenost oslovuje generaci Z, která nehledá dokonalost, ale osobnost.
Ne všechno musí růst o desítky procent
Po mimořádně silném roce 2025 se letos tempo růstu přirozeně zpomalilo. V první polovině roku 2026 vzrostly maloobchodní tržby značky o 2,5 %, což je výrazně méně než loňské čtyřicetiprocentní tempo. Přesto analytici výsledky hodnotí pozitivně. Důvod je jednoduchý, udržet růst po tak mimořádném období není samozřejmostí. Celá Prada Group navíc uvedla za první pololetí nárůst tržeb o 16 % a potvrdila, že patří mezi nejstabilnější hráče luxusního segmentu i v době, kdy řada konkurentů hledá cestu zpět k zákazníkům.
Miu Miu už dávno není jen pro ženy
V posledních sezonách si značka získává stále silnější pozici i v pánské módě. A možná ještě zajímavější je, že ji nenosí jen módní insideři, ale i jedni z nejstylovějších mužů současnosti. Na přehlídkách i v kampaních se v modelech Miu Miu objevují herci Willem Dafoe, Rami Malek nebo Joe Alwyn, zatímco mimo mola značku pravidelně oblékají i A$AP Rocky, Jeff Goldblum nebo Jacob Elordi. Každý z nich úplně jinak, ale právě v tom spočívá kouzlo Miu Miu.
A možná právě proto dnes Miu Miu funguje tak dobře. Neprodává jen oblečení. Prodává určitý způsob přemýšlení o módě, ve kterém už dávno neexistují striktní hranice mezi pánským a dámským šatníkem. Muži si z něj berou to, co jim sedí, a ženy dělají totéž.