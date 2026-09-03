Met Gala zrušilo výstavu ke kariéře Galliana, důvodem jsou jeho antisemitské výroky


John Galliano v roce 2017 | foto: GettyImages

Jan Houška
  10:00
Britský módní návrhář John Galliano oznámil, že výstava k jeho kariéře, kterou mělo v roce 2027 uvést newyorské Metropolitní muzeum umění v rámci Met Gala, byla zrušena. Důvodem je vlna kritiky spojená s jeho dřívějšími rasistickými a antisemitskými výroky.

Návrhář se měl stát teprve třetím žijícím designérem, kterého muzeum takto poctí. Jeho výstava měla být otevřena od května 2027 do ledna 2028 a Galliano měl být zároveň tématem příštího ročníku Met Gala. Měsíc po oznámení výstavy ale návrhář uvedl, že od plánu ustupuje.

Na Instagramu k tomu napsal: „Po dlouhém zvažování a diskusích se všemi zúčastněnými jsem se s velkým smutkem rozhodl, že v tuto chvíli je nejlepší, aby se výstava nekonala. Nadále plně přijímám odpovědnost za bolest, kterou způsobila má slova v minulosti, zejména za újmu, kterou jsem způsobil židovské a asijské komunitě, a je mi to i nadále hluboce líto.“

Galliiano dodal, že smysluplné odčinění nelze podle něj dosáhnout výstavou, institucionálním uznáním ani jediným veřejným gestem, ale že jde o trvalou odpovědnost, kterou je třeba prokazovat nasloucháním, poučením a vlastním jednáním.

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Galliano také napsal, že nechce, aby debata kolem jeho osoby stavěla muzeum do složité pozice nebo odváděla pozornost od práce tamního Kostýmního institutu, informuje Sky News.

Galliano byl v roce 2011 francouzským soudem odsouzen za trestný čin z nenávisti kvůli svým veřejným antisemitským výrokům poté, co po nočním pití slovně napadl pár sedící u kavárny v pařížské čtvrti Marais. Později se objevil i záznam z jiného incidentu, na němž Galliano uráží hosty v baru a říká jim: „Miluji Hitlera.“

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Módní dům Dior s ním kvůli videiím okamžitě ukončil spolupráci ve funkci kreativního ředitele. Následně byl odsouzen za „veřejné urážky na základě původu, náboženské příslušnosti, rasy nebo etnicity“ vyplývající z obou incidentů a dostal podmíněnou pokutu 6 000 eur , což je přibližně 150 tisíc korun.

Muzeum zatím neoznámilo, čím zrušenou výstavu nahradí, což zároveň znamená, že příští ročník Met Gala momentálně nemá téma.

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