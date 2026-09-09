Low-profile tenisky jsou oficiálně zpět. Proč letos končí éra chunky sneakers


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Model na přehlídce Onitsuka Tiger Ready-to-Wear pro podzim/zimu 2026–2027 během milánského týdne módy. 25. února 2026. (Foto: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images) | foto: Victor VIRGILE

Mariana Vašutová
  10:00
Po letech vysokých podrážek a tenisek, které vypadaly, jako by vás měly odnést na měsíc, přichází opak. Low-profile sneakers jsou zpět.

Tenisky se snižují

Pamatujete si dobu, kdy čím vyšší teniska, tím lépe? Chunky podrážky, obří runners, dad sneakers a boty, které měly na první pohled dokazovat, že jste člověk, který má styl. Několik let jsme si na ně zvykli natolik, že nám tenisky bez pořádné podrážky začaly připadat skoro nudné. Jenže móda má zvláštní smysl pro ironii. Teď všechno míří opačným směrem.

Host během pařížského týdne pánské módy před přehlídkou Dior Homme v teniskách...

Low-profile sneakers jsou zpět. Úzké, nízké, s tenkou podrážkou a často inspirované starými běžeckými nebo tenisovými modely. Letos se objevují napříč módou od Celine přes Dior až po Dries Van Noten a podle trendových přehledů patří mezi nejvýraznější sneaker směry roku 2026.

Samby už nejsou jediná možnost

Jestli vám při slově low-profile okamžitě naskočí adidas Samba, nejste sami. Právě její popularita pomohla připravit půdu pro návrat celé kategorie tenisek, které mají blíž k retro sportovní obuvi než k technologickému běžeckému modelu. Jenže rok 2026 nabízí mnohem víc možností. Puma Speedcat, Onitsuka Tiger Mexico 66, adidas Tokyo nebo různé nové modely úzkých retro runners. Některé vypadají skoro jako taneční boty, jiné jako něco, co byste našli v šatníku svého táty kolem roku 1978.

Host v tmavě vínových semišových kožených teniskách adidas x Wales Bonner Samba s krémovými třemi pruhy během Milan Design Week. 20. dubna 2026. (Foto: Valentina Frugiuele/Getty Images)

A právě v tom je jejich kouzlo. Low-profile tenisky se totiž snadno kombinují s džínami, širokými kalhotami i elegantnějšími kousky. Nevytvářejí kolem chodidla další obří objem a nechávají oblečení, aby udělalo většinu práce.

Možná jsme se teniskami až moc snažili

Je na tom něco osvobozujícího. Po letech, kdy se z tenisek stal technologický projekt s karbonovou deskou, pěnou z kosma a podrážkou vysokou několik centimetrů, se móda vrací k něčemu, co jednoduše vypadá jako… bota. Nízké tenisky působí méně sportovně, ale zároveň nejsou formální. Umí být trochu retro, trochu minimalistické a podle materiálu klidně i luxusní. V semiši vypadají měkčeji, v kůži uhlazeněji, v nylonu zase připomenou staré běžecké modely.

Model na přehlídce Onitsuka Tiger Ready-to-Wear pro podzim/zimu 2026–2027 během milánského týdne módy. 25. února 2026. (Foto: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)
Model na přehlídce Onitsuka Tiger během milánského týdne módy pro ženy, podzim/zima 2026–2027. 25. února 2026. (Foto: Marco Mantovani/Getty Images)
Host v zelenožlutých teniskách adidas Originals Tokyo W před podnikem Stem během kodaňského týdne módy pro sezónu jaro/léto 2027. 3. srpna 2026. (Foto: Edward Berthelot/Getty Images)
Host v tmavě vínových semišových kožených teniskách adidas x Wales Bonner Samba s krémovými třemi pruhy během Milan Design Week. 20. dubna 2026. (Foto: Valentina Frugiuele/Getty Images)
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