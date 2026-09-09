Tenisky se snižují
Pamatujete si dobu, kdy čím vyšší teniska, tím lépe? Chunky podrážky, obří runners, dad sneakers a boty, které měly na první pohled dokazovat, že jste člověk, který má styl. Několik let jsme si na ně zvykli natolik, že nám tenisky bez pořádné podrážky začaly připadat skoro nudné. Jenže móda má zvláštní smysl pro ironii. Teď všechno míří opačným směrem.
Low-profile sneakers jsou zpět. Úzké, nízké, s tenkou podrážkou a často inspirované starými běžeckými nebo tenisovými modely. Letos se objevují napříč módou od Celine přes Dior až po Dries Van Noten a podle trendových přehledů patří mezi nejvýraznější sneaker směry roku 2026.
Samby už nejsou jediná možnost
Jestli vám při slově low-profile okamžitě naskočí adidas Samba, nejste sami. Právě její popularita pomohla připravit půdu pro návrat celé kategorie tenisek, které mají blíž k retro sportovní obuvi než k technologickému běžeckému modelu. Jenže rok 2026 nabízí mnohem víc možností. Puma Speedcat, Onitsuka Tiger Mexico 66, adidas Tokyo nebo různé nové modely úzkých retro runners. Některé vypadají skoro jako taneční boty, jiné jako něco, co byste našli v šatníku svého táty kolem roku 1978.
A právě v tom je jejich kouzlo. Low-profile tenisky se totiž snadno kombinují s džínami, širokými kalhotami i elegantnějšími kousky. Nevytvářejí kolem chodidla další obří objem a nechávají oblečení, aby udělalo většinu práce.
Možná jsme se teniskami až moc snažili
Je na tom něco osvobozujícího. Po letech, kdy se z tenisek stal technologický projekt s karbonovou deskou, pěnou z kosma a podrážkou vysokou několik centimetrů, se móda vrací k něčemu, co jednoduše vypadá jako… bota. Nízké tenisky působí méně sportovně, ale zároveň nejsou formální. Umí být trochu retro, trochu minimalistické a podle materiálu klidně i luxusní. V semiši vypadají měkčeji, v kůži uhlazeněji, v nylonu zase připomenou staré běžecké modely.