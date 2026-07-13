Louis Vuitton se nechal inspirovat retro sci-fi prostředím záměrně. Nová kolekce má totiž přinést „nadčasový luxus“, a to s důrazem na vyspělé materiály stavěné na odolnost a trvanlivost.
Kreativní ředitel značky Pharrell Williams v rozhovoru pro WWD prozradil, že do značky chtěl přenést některé technické materiály, se kterými pracuje u Adidasu, a zmínil jako příklad patentovanou technologii Climacool. Podle jeho slov je „nejvyšší čas přinést na luxusní platformu vlastnosti látek, které něco skutečně dělají“.
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Hvězdou podzimní kolekce je pak nová teniska LV Drop 300, pojmenovaná podle své hmotnosti, jež opravdu váží něco málo přes 300 gramů. Běžecká bota v retro stylu využívá materiál LV Silk Tech (51 % hedvábí, 49 % recyklovaný nylon), který má být extrémně lehký, odpuzovat vodu a odolávat žmolkování i záhybům. Kombinuje tkanou látku s voduodpudivým nylonem, semišovou teletinou a hadí kůží.
Materiál Silk Tech se objevuje i v širší řadě produktů, ať už v konfekci, obuvi nebo v trvalé kolekci tašek a cestovních doplňků, dostupné v obchodech. Patří sem větrovka, prošívaná bunda a tašky jako batoh Christopher East West, model Speedy nebo taška City s nosností až 50 kilogramů.
Samotná bota LV Drop 300 je pak v prodeji od 9. července, a to v neutrálních monochromatických odstínech po primární a pastelové tóny, s motivy včetně charakteristického monogramu Vuitton a barvené hadí kůže.