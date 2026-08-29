Fotky vznikaly na Pointe Helbronner v masivu Mont Blanc, v nadmořské výšce přes 3 470 metrů. Kampaň nafotila Talia Chetrit a nejnovější kolekci návrhářů Jacka McCollougha a Lazara Hernandeze zasadila přímo mezi led, sníh a žulové štíty.
Podle značky měla alpská lokace umocnit charakter samotné kolekce, protože barvy, materiály i střihy oděvů reagují na nepředvídatelné podmínky horského prostředí, v němž kampaň vznikala. Extrémní nadmořská výška a proměnlivé počasí se tak stávají přímou součástí vizuální koncepce celého projektu, popisuje WWD.
V hlavních rolích kampaně se objevují ambasadoři značky LOEWE Julia Garner a Théodore Pellerin, po jejich boku se pak objevují Lil Yachty, Laïka Blanc-Francard a Beau Gadsdon. Kampaň dále doplňují modelky Nyawurh Chuol, Carin Herven a model Siegfried Blanche, a svou účastí přispěla i umělkyně Cosima von Bonin.