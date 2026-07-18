Olivier Rousteing se stává novým kreativním ředitelem značky Rabanne


Olivier Rousteing | foto: Rabanne

Jan Houška
  9:00
Olivier Rousteing byl oficiálně jmenován kreativním ředitelem značky Rabanne. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších jmenování v módním světě letošního roku.

Olivier Rousteing patří dlouhodobě mezi nejvlivnější hlasy módního světa a jeho přesun k Rabanne otevírá novou kapitolu jak pro samotného návrháře, tak pro značku. Jde zároveň o další významný milník pro černošskou komunitu, který ukazuje, jak výrazně se podílí na proměně nejvyšších pater luxusního průmyslu, popisuje portál Essence.

Konec jedné éry u Rabanne. Julien Dossena odchází po 13 letech

Rousteing do Rabanne přichází po mimořádných 14 letech u značky Balmain, kterou proměnil v globální kulturní fenomén. Pod jeho vedením se Balmain stal synonymem pro odvážný glamour, precizní řemeslné zpracování a módní momenty spojené s celebritami, a zároveň si dům otevřel cestu k nové generaci luxusních zákazníků. Jeho schopnost propojit dědictví značky se současnou popkulturou z něj udělala jednu z klíčových postav své generace kreativních ředitelů.

Konec jedné éry u Rabanne. Julien Dossena odchází po 13 letech

Rousteingův rukopis mají módní fanoušci stále v živé paměti. Třeba začátkem letošního roku vytvořil jeden z nejvíce probíraných looků na Met Gala, kdy oblékl pro Beyoncé.

rabanne

A new chapter begins. Stay tuned.

13. července 2026 v 18:00, příspěvek archivován: 16. července 2026 v 14:04
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Nyní se pozornost upírá k tomu, co přinese Rabanne. Značka známá futuristickou estetikou, kovovým řemeslným zpracováním a designem posouvajícím hranice se zdá jako přirozená volba pro Rousteingův odvážný styl.

Rousteingova premiéra na přehlídkovém mole pro Rabanne je pak naplánována na březen 2027.

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