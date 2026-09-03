Od rapu k Loewe
Ještě před pár měsíci byl Lil Yachty jednoduše jedním z hostů přehlídky Loewe v Paříži. Pak přišla fotografie a video, které se staly virálním. Rapper v zářivě žluté bundě značky se stal jedním z nejvýraznějších momentů celé show a samotné Loewe jeho virální moment sdílelo na sociálních sítích.
Teď už ale Yachty nesedí v první řadě. Pro podzimní kolekci 2026 se postavil přímo před objektiv fotografky Talii Chetrit a stal se jednou z hlavních tváří kampaně. A není to náhodný casting. Yachty má ke značce dlouhodobě blízko a podle Loewe se jeho vztah k módnímu domu přirozeně vyvíjel právě z toho, že jeho oblečení sám nosil.
Z New Yorku do Alp
Nová kampaň má od pařížských ulic poměrně daleko. Loewe vzalo Yachtyho spolu s herečkou Julií Garner až do Alp, konkrétně do okolí masivu Mont Blanc, kde vznikly ledově působící fotografie pro kolekci podzim/zima 2026.
Vedle Yachtyho a Garner se v kampani objevují také Théodore Pellerin, Laïka Blanc-Francard, Beau Gadsdon, Cosima von Bonin a několik modelů. Celá série fotografií pracuje s kontrastem sněhu, hor, výrazných barev a oblečení, které rozhodně nechce splynout s okolím.
A právě žlutá z Yachtyho slavného pařížského looku se v kampani vrací. Objevuje se v grafice, pozadí i na některých kouscích kolekce, takže propojení s původním virálním momentem působí skoro jako dobře naplánovaný sequel.
Proč právě Lil Yachty?
Protože luxusní móda už dávno nechce jen modely. Chce osobnosti. Yachty je hudebník, který se nikdy nebál měnit vlastní image. Od barevné estetiky svých začátků až po experimentálnější období posledních let se jeho styl neustále posouvá. A právě tahle schopnost nebýt snadno zařaditelný je dnes pro módní domy možná cennější než dokonale padnoucí oblek.
Loewe navíc pod novým kreativním vedením Jacka McCollougha a Lázara Hernandeze vstupuje do nové kapitoly. A pokud má značka oslovit další generaci, potřebuje lidi, kteří módní svět přirozeně propojují s hudbou, internetem a kulturou. Lil Yachty do téhle rovnice zapadá dokonale.