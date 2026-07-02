Každý rok se během několika festivalových dnů řeší úplně stejné otázky. Kdo přijel. Kdo získá cenu. A kdo byl nejlépe oblečený. Jenže nejlepší outfit většinou není ten, který má nejvíc flitrů nebo byl nejdražší. Je to ten, na který si vzpomenete ještě za rok. Outfit, který nepůsobí jako půjčený kostým na jeden večer, ale jako přirozené pokračování člověka, který ho má na sobě. Právě proto některé festivalové momenty stárnou překvapivě dobře. A jiné zestárnou již cestou z Thermalu.
Jiří Bartoška a důkaz, že černý smoking nikdy nezklame
Existují lidé, kteří módu nepotřebují vysvětlovat. Jiří Bartoška byl jedním z nich. Smoking, bílá košile, motýlek. Nic revolučního. Jen dokonale padnoucí silueta, klid a charisma, které žádná značka nekoupí. V době, kdy se červené koberce často mění v přehlídku toho, kdo na sebe upozorní víc, působil jeho styl téměř odzbrojujícím dojmem.
Aňa Geislerová umí být pokaždé jiná
Kdyby existovala soutěž o nejkonzistentnější festivalový styl, herečka Aňa Geislerová by pravděpodobně patřila mezi první jména. Jednou minimalistická černá. Podruhé architektonické šaty. Pak téměř hollywoodský glamour. Spojuje je jediné. Nikdy nepůsobí, že se snaží být nejvýraznější ženou večera. A paradoxně jí to vychází.
Minulý rok herečka oblékla opravdu originální model. Šaty vytvořené ze skla lahví Pilsner Urquell navrhl přední módní návrhář Jan Černý, který na projektu spolupracoval se sklárnou Moser.
Daniela Peštová ví, že méně bývá více
Některé šaty křičí už z dálky. Ty nejlepší ale většinou šeptají. Modelka Daniela Peštová dlouhodobě sází na čistou eleganci, kvalitní materiály a siluety, které nestárnou. Jsou to přesně ty outfity, které možná nevyhrají anketu o nejodvážnější model večera, ale za deset let budou pořád vypadat dobře.
„Móda pomine, styl zůstává.“ — Coco Chanel
NobodyListen dokázal, že streetwear má na KVIFFu své místo
Ještě před pár lety by oversized sako, volnější kalhoty nebo tenisky na festivalovém červeném koberci působily skoro jako provokace. Dnes už ne. DJ NobodyListen je příkladem toho, že současná pánská móda nemusí stát na smokingu, aby působila luxusně.
Milan Peroutka dokazuje, že českým mužům sluší odvaha
Milan Peroutka umí přesně odhadnout, kdy zůstat u klasiky a kdy si dovolit něco navíc. Sametová saka, zajímavé textury nebo méně tradiční barvy na něm nikdy nepůsobí prvoplánově. Je vidět, že oblek nebere jako povinnost, ale jako součást vlastní identity.
Hana Vagnerová ví, že elegance nepotřebuje být hlasitá
Na festivalu se pravidelně objevují šaty, které chtějí být hlavní hvězdou večera. U herečky Hany Vagnerové je to často přesně naopak. Její outfity stojí na čistých liniích, kvalitních materiálech a nenápadných detailech. Nepůsobí přeplácaně ani okázale. A možná právě proto patří každý rok mezi ty, o kterých se mluví nejdéle.