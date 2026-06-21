U Prady se kšiltovky objevily v čistých, téměř architektonických siluetách, Miu Miu naopak pracovalo s technickým pojetím pokrývek hlavy, které spíš narušují než doplňují outfit. Jacquemus poslal na runway bucket hats v lehce uvolněné, letní verzi. A klobouky, které by jindy působily archivně, se najednou potkaly se streetwearovou lehkostí.
Hlava jako první věc, které si všimnete
Dlouho platilo, že pokrývka hlavy je až poslední krok, detail navíc, který buď dává smysl, nebo ne. Dnes je to ale přesně naopak, protože kšiltovka nebo klobouk dokáže celý outfit ukotvit během jedné sekundy.
U New Era se 59FIFTY dávno posunula z baseballového kontextu do úplně jiné roviny. Nosí se s kabáty, minimalistickými sety i věcmi, které s původní sportovní estetikou nemají nic společného. A právě v tom je ten posun.
Bucket hats už nejsou nostalgie
Bucket hat už dávno není jen festivalová vzpomínka, dnešní verze jsou čistší, technické a často mnohem promyšlenější než celý outfit. Jacquemus je posunul tam, kde už nejde o hravost, ale o tvar, který pracuje s proporcí hlavy a ramen.
Klobouk jako změna energie
Klobouky se vrátily, ale ne ve své původní formě. Nejsou to už „dressy“ kusy, které patří k formálním outfitům, u Saint Laurent působí spíš jako estetický statement, trochu western, trochu archiv, trochu filmová postava, která se objevila v moderním městě.
Kšiltovka jako nejrychlejší stylingový nástroj
Kšiltovka dělá přesný opak, zjemňuje, uvolňuje a odlehčuje celý look, v kombinaci s minimalistickými značkami jako COS vytváří efekt, který působí nenuceně, ale přitom přesně promyšleně.
Proč se to děje právě teď
Po období extrémně uhlazené estetiky, kde bylo všechno čisté, symetrické a vizuálně kontrolované, přichází návrat k věcem, které mají trochu víc charakteru. Kšiltovky a klobouky do toho zapadají přirozeně, protože přidávají něco, co samotné oblečení často nemá a to je osobnost.
A možná právě proto je teď vídáte úplně všude!