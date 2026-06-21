Nejen praktický doplněk. Proč jsou kšiltovky a klobouky největší trend léta 2026


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PAŘÍŽ, FRANCIE – 23. ČERVNA: Host má na sobě klobouk typu bucket hat od Louis Vuitton s reliéfním vzorem monogramu LV v přechodu od královské modré po neonově růžovou, oversized sako s modro-bílým batikovaným vzorem a je vyfotografován před přehlídkou Louis Vuitton během Pánského týdne módy v Paříži pro kolekci jaro/léto 2023 dne 23. června 2022 v Paříži ve Francii. Foto: Edward Berthelot / Getty Images. | foto: Getty Images

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Ještě nedávno to byl čistě praktický doplněk. Něco, co se vezme ven, když svítí slunce nebo když vlasy prostě nespolupracují. Dnes ale kšiltovky a klobouky fungují jinak. Rozhodují o celém outfitu ještě dřív, než si toho člověk stihne všimnout.

U Prady se kšiltovky objevily v čistých, téměř architektonických siluetách, Miu Miu naopak pracovalo s technickým pojetím pokrývek hlavy, které spíš narušují než doplňují outfit. Jacquemus poslal na runway bucket hats v lehce uvolněné, letní verzi. A klobouky, které by jindy působily archivně, se najednou potkaly se streetwearovou lehkostí.

PAŘÍŽ, FRANCIE – 23. ČERVNA: Host má na sobě klobouk typu bucket hat od Louis Vuitton s reliéfním vzorem monogramu LV v přechodu od královské modré po neonově růžovou, oversized sako s modro-bílým batikovaným vzorem a je vyfotografován před přehlídkou Louis Vuitton během Pánského týdne módy v Paříži pro kolekci jaro/léto 2023 dne 23. června 2022 v Paříži ve Francii. Foto: Edward Berthelot / Getty Images.
Backstage Backstage at the Giorgio Armani Men's Fall/Winter 2026 fashion show as part of Milan Men's Fashion Week on January 19, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Jonathan Daniel Pryce/WWD via Getty Images)
Milan Fashion Week 2026
Junya Watanabe FW 26-27
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Hlava jako první věc, které si všimnete

Dlouho platilo, že pokrývka hlavy je až poslední krok, detail navíc, který buď dává smysl, nebo ne. Dnes je to ale přesně naopak, protože kšiltovka nebo klobouk dokáže celý outfit ukotvit během jedné sekundy.

U New Era se 59FIFTY dávno posunula z baseballového kontextu do úplně jiné roviny. Nosí se s kabáty, minimalistickými sety i věcmi, které s původní sportovní estetikou nemají nic společného. A právě v tom je ten posun.

New Era

Bucket hats už nejsou nostalgie

Bucket hat už dávno není jen festivalová vzpomínka, dnešní verze jsou čistší, technické a často mnohem promyšlenější než celý outfit. Jacquemus je posunul tam, kde už nejde o hravost, ale o tvar, který pracuje s proporcí hlavy a ramen.

Jacquemus klobouk

Klobouk jako změna energie

Klobouky se vrátily, ale ne ve své původní formě. Nejsou to už „dressy“ kusy, které patří k formálním outfitům, u Saint Laurent působí spíš jako estetický statement, trochu western, trochu archiv, trochu filmová postava, která se objevila v moderním městě.

Junya Watanabe FW 26-27

Kšiltovka jako nejrychlejší stylingový nástroj

Kšiltovka dělá přesný opak, zjemňuje, uvolňuje a odlehčuje celý look, v kombinaci s minimalistickými značkami jako COS vytváří efekt, který působí nenuceně, ale přitom přesně promyšleně.

Milan Fashion Week 2026

Proč se to děje právě teď

Po období extrémně uhlazené estetiky, kde bylo všechno čisté, symetrické a vizuálně kontrolované, přichází návrat k věcem, které mají trochu víc charakteru. Kšiltovky a klobouky do toho zapadají přirozeně, protože přidávají něco, co samotné oblečení často nemá a to je osobnost.

A možná právě proto je teď vídáte úplně všude!

Prada SS26

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