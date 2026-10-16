Móda se vrací ke klasice. Kravaty už dávno nepatří jen do kanceláře a nosí je i generace Z


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Saar Goedegeburr (vlevo) v krátké bílé košili s tmavě modrou pruhovanou kravatou, béžových širokých kalhotách a červených sandálcích na podpatku, Renee Marianna van Bommel (uprostřed) v oversized bílém tričku a tmavě hnědých kalhotách a Skyler Witschke (vpravo) v oversized džínové bundě, bílé košili s kostkovanou kravatou Burberry a hnědých šortkách před přehlídkou Herskind během kodaňského týdne módy pro jaro/léto 2027, 5. srpna 2026 v Kodani v Dánsku. (Foto: Moritz Scholz/Getty Images) | foto: Moritz Scholz

Mariana Vašutová
  18:00
Ještě nedávno byla kravata symbolem pracovního pohovoru, svatby nebo zaměstnání, ve kterém vám někdo kontroluje dress-code. Dnes ji nosí generace Z k baggy džínám, koženým bundám a teniskám.

Proč zrovna kravata?

Ještě před pár lety patřila kravata k věcem, které si muži sundávali hned po příchodu z práce. Dnes ji dobrovolně vytahují ze skříně i ti, kteří nikdy nezažili kancelář s povinným dress codem. A není to jen další trend z TikToku. Podle britského prodejce pánské módy TM Lewin vzrostly letos v létě meziroční prodeje kravat o 200 procent. Výrazný zájem přitom obchodník spojuje také s mladší generací, která se znovu obrací k formálnějšímu oblékání. Zdá se, že po letech mikin, tepláků a tenisek začíná být největší módní rebelií obléct se trochu slušně.

Generace Z se nechce oblékat jako jejich šéf

Je na tom něco docela ironického. Zatímco generace mužů ve středním věku postupně vyměnila obleky za rozepnuté košile, chinos kalhoty a minimalistické tenisky, dvacetiletí objevují kouzlo klasického pánského šatníku. Může jít částečně o generační reakci na neformální styl, který se stal standardem v mnoha kancelářích. Když váš šéf chodí do práce bez kravaty, přestává být kravata symbolem autority. Najednou si ji můžete vzít jen proto, že se vám líbí.

Dior, Hollywood a kravaty, které nedodržují pravidla

Velkou zásluhu na návratu klasického pánského oblékání mají také módní domy. Jonathan Anderson ve své první pánské kolekci pro Dior spojil pruhované košile a hedvábné kravaty s mnohem víc casual kousky.

Host přehlídky TOD’s v šedém saku oblečeném obráceně a s kravatou během...

Na přehlídkách a v ulicích Paříže se mezitím objevovaly kožené kravaty, volně uvázané uzly nebo kombinace s koženými bundami a svetry. A trend si samozřejmě našel cestu také do Hollywoodu. Timothée Chalamet se na letošních Critics Choice Awards objevil v tmavém obleku s kravatou zdobenou neonovými květinami. Jacob Elordi zvolil černou koženou kravatu od Bottega Veneta a Jeremy Allen White nedávno doplnil svůj klasický oblek Louis Vuitton lesklým modelem s hadím vzorem. Tři poměrně odlišní muži, tři důkazy, že kravata už nemusí být tím nejkonzervativnějším prvkem outfitu.

Jak nosit kravatu, aniž byste vypadali jako na pracovním pohovoru?

Největší změna nespočívá v samotném doplňku, ale v tom, s čím se kombinuje. Místo dokonale sladěného obleku zkuste volnější košili, rovné nebo baggy džíny a mokasíny. Pruhovaná kravata dodá trochu preppy charakteru, zatímco úzká černá připomene indie estetiku nultých let.

A pokud chcete něco výraznějšího, můžete sáhnout po vzorované, pletené nebo kožené variantě. Kravata nemusí být dokonale utažená a rozhodně nemusí ladit s kapesníčkem v saku. Právě lehká nedbalost ji posouvá z kanceláře do běžného šatníku.

Jacob Elordi na premiéře filmu v Londýně.
Návštěvnice přehlídky Miu Miu s ležérně vyčesanými vlasy, perlovými šperky a oválnými brýlemi v želvovinovém vzoru. Outfit doplnila modrobílou pruhovanou kravatou, oversized kabátem v odstínu slonové kosti, světle modrou košilí, černou sukní ke kolenům a malou hnědou koženou kabelkou, 4. října 2026 v Paříži ve Francii. (Foto: Edward Berthelot/Getty Images)
Timothée Chalamet a Kylie Jenner na 31. ročníku udílení cen Critics Choice Awards v prostorách Barker Hangar, 4. ledna 2026 v Santa Monice v Kalifornii. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images pro Critics Choice Association)
Host přehlídky TOD’s v šedém saku oblečeném obráceně a s kravatou během milánského týdne módy, na kterém značka představila dámskou kolekci pro podzim/zimu 2025/2026, 28. února 2025 v Miláně v Itálii. (Foto: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
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