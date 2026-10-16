Proč zrovna kravata?
Ještě před pár lety patřila kravata k věcem, které si muži sundávali hned po příchodu z práce. Dnes ji dobrovolně vytahují ze skříně i ti, kteří nikdy nezažili kancelář s povinným dress codem. A není to jen další trend z TikToku. Podle britského prodejce pánské módy TM Lewin vzrostly letos v létě meziroční prodeje kravat o 200 procent. Výrazný zájem přitom obchodník spojuje také s mladší generací, která se znovu obrací k formálnějšímu oblékání. Zdá se, že po letech mikin, tepláků a tenisek začíná být největší módní rebelií obléct se trochu slušně.
Generace Z se nechce oblékat jako jejich šéf
Je na tom něco docela ironického. Zatímco generace mužů ve středním věku postupně vyměnila obleky za rozepnuté košile, chinos kalhoty a minimalistické tenisky, dvacetiletí objevují kouzlo klasického pánského šatníku. Může jít částečně o generační reakci na neformální styl, který se stal standardem v mnoha kancelářích. Když váš šéf chodí do práce bez kravaty, přestává být kravata symbolem autority. Najednou si ji můžete vzít jen proto, že se vám líbí.
Dior, Hollywood a kravaty, které nedodržují pravidla
Velkou zásluhu na návratu klasického pánského oblékání mají také módní domy. Jonathan Anderson ve své první pánské kolekci pro Dior spojil pruhované košile a hedvábné kravaty s mnohem víc casual kousky.
Na přehlídkách a v ulicích Paříže se mezitím objevovaly kožené kravaty, volně uvázané uzly nebo kombinace s koženými bundami a svetry. A trend si samozřejmě našel cestu také do Hollywoodu. Timothée Chalamet se na letošních Critics Choice Awards objevil v tmavém obleku s kravatou zdobenou neonovými květinami. Jacob Elordi zvolil černou koženou kravatu od Bottega Veneta a Jeremy Allen White nedávno doplnil svůj klasický oblek Louis Vuitton lesklým modelem s hadím vzorem. Tři poměrně odlišní muži, tři důkazy, že kravata už nemusí být tím nejkonzervativnějším prvkem outfitu.
Jak nosit kravatu, aniž byste vypadali jako na pracovním pohovoru?
Největší změna nespočívá v samotném doplňku, ale v tom, s čím se kombinuje. Místo dokonale sladěného obleku zkuste volnější košili, rovné nebo baggy džíny a mokasíny. Pruhovaná kravata dodá trochu preppy charakteru, zatímco úzká černá připomene indie estetiku nultých let.
A pokud chcete něco výraznějšího, můžete sáhnout po vzorované, pletené nebo kožené variantě. Kravata nemusí být dokonale utažená a rozhodně nemusí ladit s kapesníčkem v saku. Právě lehká nedbalost ji posouvá z kanceláře do běžného šatníku.