Spekulace se poprvé objevily minulý týden, kdy o údajné kolaboraci informoval instagramový účet DeuxMoi s odkazem na anonymní zdroj. Sledující zprávu takřka okamžitě zpochybnili, když poukazovali na to, že by šlo o střet zájmů, protože JW Anderson od roku 2017 vydává společné kolekce s Uniqlem, přímým konkurentem Zary v oblastí fast fashion.
Značka za dobu své existence spolupracovala i s Topshopem, Versusem, Converse, A.P.C., Pleasing, Guinnessem nebo Diadorou a vytvořila i limitované kusy pro Wedgwood, kdy se jednalo o šálky, podšálky a reedice historického porcelánu.
|
Chanel je opět nejžádanější značkou světa. Kdo dalších udělal největší skok?
Nejnověji přišla s kolekcí ručně pletených košíků z anglického vrbového proutí, na nichž spolupracovala se sochařem Eddiem Glewem.
Spolupráce se Zarou ale podle WWD není úplně vyloučená. Řadu nedávných kolaborací Zary s návrháři totiž zprostředkovává PR agentura Lucien Pagès & AIPR, která zastupuje i samotnou značku JW Anderson.
Zara si navíc v březnu pro spolupráci vybrala Johna Gallianoa, jednoho z předchůdců Jonathana Andersona v čele Diora. Galliano se tak přidal k dalším výrazným jménům, která pro Zaru už dříve navrhovala. Podle dohody bude Galliano příští dva roky vytvářet nové modely inspirované archivem Zary, s vlastními tvary, materiály, barvami i charakteristickým rukopisem.