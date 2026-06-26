Konec jedné éry u Rabanne. Julien Dossena odchází po 13 letech


Julien Dossena | foto: GettyImages

Jan Houška
  16:00
Třináct let, jedno znovuzrození značky a celá generace nových zákazníků. Julien Dossena opouští po 13 letech kreativní vedení Rabanne. O nástupci se zatím jen spekuluje, jedno jméno ale rezonuje více než ostatní.

Julien Dossena končí jako kreativní ředitel Rabanne. Značka to oznámila ve středu, informuje Bussines of Fashion.

Jeho odchod je jen posledním v dlouhé řadě kreativních otřesů, jimiž módní průmysl prochází, a navazuje na změny ve vedení Rabanne, o nichž se v posledních týdnech široce spekulovalo.

Co po sobě Dossena zanechává

Za 13 let Dossena zvedl módní profil Rabanne, a to značky, kterou veřejnost zná spíš díky bestsellerovým parfémům jako Invictus, Phantom nebo 1 Million Lucky. Dossena ale v módě využil to nejcharakterističtější, co módní dům má, tedy kroužkovou zbroj. Z ní stavěl koktejlky, šály, topy i pokrývky hlavy.

Hlavní zásluha je ale v posunu tónu. Dossena ztlumil výstřední, diskotékový rozmach zakladatele Paca Rabanna a nahradil ho umírněností.

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Kdo přijde po něm?

Nástupce zatím značka Rabanne neoznámila. Spekulace ale sílí kolem jednoho kandidáta, a to Oliviera Rousteinga, který loni v listopadu opustil Balmain.

Změny napříč značkou

Dossenův odchod nepřichází jen tak znenadání. Rabanne v posledních letech tlačí do beauty segmentu a nedávno do čela módy a parfémů přivedla bývalého CEO Givenchy Renauda de Lesquena. Personální rošáda na nejvyšších patrech tak dává Dossenovu odchodu jasnější kontext. Vypadá to, že Rabanne přeskupuje síly v době, kdy celý luxusní trh hledá nový růst.

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