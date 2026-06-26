Julien Dossena končí jako kreativní ředitel Rabanne. Značka to oznámila ve středu, informuje Bussines of Fashion.
Jeho odchod je jen posledním v dlouhé řadě kreativních otřesů, jimiž módní průmysl prochází, a navazuje na změny ve vedení Rabanne, o nichž se v posledních týdnech široce spekulovalo.
Co po sobě Dossena zanechává
Za 13 let Dossena zvedl módní profil Rabanne, a to značky, kterou veřejnost zná spíš díky bestsellerovým parfémům jako Invictus, Phantom nebo 1 Million Lucky. Dossena ale v módě využil to nejcharakterističtější, co módní dům má, tedy kroužkovou zbroj. Z ní stavěl koktejlky, šály, topy i pokrývky hlavy.
Hlavní zásluha je ale v posunu tónu. Dossena ztlumil výstřední, diskotékový rozmach zakladatele Paca Rabanna a nahradil ho umírněností.
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Kdo přijde po něm?
Nástupce zatím značka Rabanne neoznámila. Spekulace ale sílí kolem jednoho kandidáta, a to Oliviera Rousteinga, který loni v listopadu opustil Balmain.
Změny napříč značkou
Dossenův odchod nepřichází jen tak znenadání. Rabanne v posledních letech tlačí do beauty segmentu a nedávno do čela módy a parfémů přivedla bývalého CEO Givenchy Renauda de Lesquena. Personální rošáda na nejvyšších patrech tak dává Dossenovu odchodu jasnější kontext. Vypadá to, že Rabanne přeskupuje síly v době, kdy celý luxusní trh hledá nový růst.