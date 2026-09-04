Limitovaná kolekce přichází před Velkou cenou Itálie v Monze, kterou tým považuje za svou domácí trať, a spojuje odkaz týmu i samotného Schumachera prostřednictvím motorsportových střihů, ikonografie a emblémů inspirovaných jeho slavnou érou.
Ukázkou tohoto přístupu je červená závodní bunda, která vychází ze Schumacherovy závodní kombinézy. Má kontrastní bílé prošití, vysoký límec a logo Scuderia Ferrari na obou ramenou. Další kusy, včetně repliky trička a repliky košile, odkazují na jeho kariéru ještě přímočařeji, protože na zádech nesou sedm hvězd symbolizujících každý jeho mistrovský titul.
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Kolekci PUMA doplňuje kšiltovka s vavřínovým věncem vyšitým na kšiltu. Společně s oblečením vychází i pár červených tenisek Speedcat Pro a Speedcat. Model Speedcat, hluboce zakořeněný v motoristickém dědictví značky, se v posledních letech stal výrazně populárním i ve streetwearu, a tvoří tak vhodný základ zbytku kolekce.
Ještě před veřejnou premiérou kolekce na startovním roštu Velké ceny Itálie v Monze ji v nové kampani natočené v garáži týmu představili piloti Lewis Hamilton a Charles Leclerc.
Limitovaná kolekce PUMA pro Scuderia Ferrari HP je nyní k dostání na webu značky.