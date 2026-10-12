Formule 1 už dávno není jen o rychlých autech
Z paddocku se vlastně postupně stává další módní přehlídka. A pokud někdo ví, jak na ní udělat dojem, je to Kim Kardashian. Pětačtyřicetiletá podnikatelka a zakladatelka SKIMS se o víkendu objevila na Velké ceně Singapuru, kde přijela podpořit svého partnera, sedminásobného mistra světa a současného jezdce Ferrari Lewise Hamiltona.
Ferrari red? Kim raději Barbie pink
V sobotu dorazila v pastelově růžových šatech Alaïa z kolekce jaro 2024. Model kombinoval přiléhavé body se stojáčkem a dlouhou průsvitnou sukní, která odhalovala nohy. K tomu přidala miniaturní kabelku Hermès Kelly ve stejném odstínu, ozdobenou stříbrnými detaily Chrome Hearts, otevřené sandálky a výrazné černé sluneční brýle. Celý outfit byl přesně takový, jaký bychom od Kim očekávali: přiléhavý, trochu provokativní a dokonale sladěný. Jen tentokrát místo červeného koberce posloužil závodní okruh Marina Bay.
Hamilton má v paddocku novou největší fanynku
Kim a Lewis se znají už řadu let, ale jejich přátelství se podle zahraničních médií začalo měnit v romantický vztah na začátku roku 2026. Poprvé společně výrazněji přitáhli pozornost během únorového Super Bowlu. Následovaly společné cesty, večeře i několik veřejných vystoupení.
V červnu se Kardashian objevila na Velké ceně Monaka, kam dorazila se sestrou Khloé. V Singapuru tak rozhodně nebyla v prostředí Formule 1 nováčkem. Tentokrát navíc sledovala závody přímo z garáže Ferrari a během víkendu se potkala i s dalšími známými tvářemi, včetně Romea Beckhama. Po nedělním závodě, ve kterém Hamilton skončil šestý, se dvojice podle magazínu People také veřejně objala.
Nový nejsledovanější pár Formule 1?
Hamilton patří mezi nejvýraznější módní osobnosti motorsportu už dlouho. Spolupracuje s luxusními značkami, pravidelně navštěvuje fashion weeky a jeho příjezdy na závodní okruhy se fotografují téměř stejně pečlivě jako samotné závody.
Kim Kardashian má zase za sebou roky, během kterých proměnila vlastní šatník v jednu z nejsledovanějších módních platforem světa. Jejich společná vystoupení proto přirozeně přitahují pozornost nejen sportovních médií, ale i módních magazínů. A jestli něco ukázal jejich singapurský víkend, pak to, že Formule 1 má vedle závodních výsledků další velmi sledovanou disciplínu. Co si Kim oblékne příště?