Kim Kardashian a Jennifer Lawrence vyrazily do města v pyžamech

Cože? Kardashian a Lawrence?
Na první pohled byste možná nečekali, že právě Kim Kardashian a Jennifer Lawrence budou dvojicí, která spolu vyrazí na dámskou jízdu. Jedna patří k nejslavnějším podnikatelkám a televizním osobnostem světa, druhá je držitelkou Oscara, která si své soukromí obvykle pečlivě střeží. Přesto je spojuje přátelství trvající více než deset let. A jejich nejnovější společný večer v New Yorku ukázal, že si obě dokážou udělat legraci i ze svého módního statusu.
Nejdřív luxusní móda, potom pyžamová party
Večer začal v restauraci CUT, kam obě dorazily ve výrazně odlišných outfitech. Kim Kardashian vsadila na archivní koženou bundu Hermès z kolekce podzim/zima 2004, kterou pro módní dům navrhl Jean Paul Gaultier. Doplnila ji průsvitnými černými punčochami, lodičkami a kabelkou Birkin.
Jennifer Lawrence zůstala věrná svému nenucenému stylu. Zvolila světlý kabát, vintage tričko, volnější kalhoty a světle modrou šálu. Nechyběly ani výrazné doplňky včetně kožešinových žabek Valentino.
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Skutečná módní podívaná ale přišla až později. Když dvojice opouštěla hotel Four Seasons, elegantní outfity byly pryč. Místo nich se obě objevily v čokoládově hnědých županech, sladěných pyžamech s motivem sobů a velkých slunečních brýlích. Oblečení pocházelo z nové sváteční kolekce značky SKIMS, kterou Kardashian založila v roce 2019. Zda šlo o spontánní nápad, nebo předem připravenou propagaci kolekce, není jasné. Jedno je ale jisté: fotografie rozesmátých kamarádek okamžitě přitáhly pozornost módních médií.
Jennifer Lawrence byla fanynkou Kardashianových dávno před jejich přátelstvím
Přestože jejich společné fotografie mohou působit překvapivě, Jennifer Lawrence se svou náklonností k rodině Kardashianových nikdy netajila. Reality show Keeping Up With the Kardashians sledovala už jako teenagerka a opakovaně přiznala, že patří mezi její oblíbené televizní pořady.
V roce 2015 dokonce Kris Jenner zveřejnila fotografii, na které s herečkou společně leží v posteli. O dva roky později dostalo jejich přátelství další veřejnou kapitolu, když Lawrence zastoupila Jimmyho Kimmela v jeho talk show a jako hosta si pozvala právě Kim Kardashian. Kris Jenner se navíc v roce 2019 zúčastnila hereččiny svatby s Cookem Maroneym.