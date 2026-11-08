Osmdesátá léta: Kudrny, které nešlo přehlédnout
Když se Julia Roberts objevila ve filmu Mystic Pizza v roce 1988, měla na hlavě záplavu objemných kudrn v kaštanových tónech. Účes dokonale odpovídal tehdejší módě, která milovala natupírované vlasy, výrazný objem a minimum zdrženlivosti. Právě přirozeně působící kudrny se staly jedním z jejích prvních poznávacích znamení.
Devadesátá léta: Od Pretty Woman po krátké mikádo
Rok 1990 přinesl film Pretty Woman a s ním jeden z nejslavnějších účesů filmové historie. Dlouhé zrzavé kudrny Vivian Ward se staly stejně ikonickými jako její červené šaty.
Roberts ale u jednoho vzhledu dlouho nezůstala. Během devadesátých let experimentovala s krátkými střihy, platinovou blond i vrstveným mikádem v čokoládově hnědé. V roce 1995 se dokonce objevila s velmi krátkým platinovým účesem, který byl výrazným kontrastem k její romantické filmové image.
Přelom tisíciletí: Rovné vlasy a hollywoodský glamour
S příchodem nového tisíciletí přišla také změna. Objemné kudrny postupně vystřídaly dokonale vyžehlené vlasy, pěšinky na stranu a uhlazenější styling. Herečka střídala sytě zrzavou, tmavě hnědou i zlatavou blond.
Na předávání Oscarů v roce 2001, kde získala cenu za hlavní roli ve filmu Erin Brockovich, zvolila elegantní vyčesaný účes, který doplnily její dnes již legendární černobílé šaty Valentino.
Dlouhé vlny jako její poznávací znamení
V následujících letech se Roberts postupně vrátila k delším vlasům a měkkým vlnám, které se staly její stálicí na červeném koberci. Experimentovala především s barvami, od karamelové blond přes měděnou až po tmavší kaštanovou. V roce 2014 překvapila světlou platinovou blond, zatímco o několik let později se opět přiklonila k teplejším odstínům.
Současnost: Ofina, medová blond a návraty do minulosti
Ani po padesátce se herečka vlasových změn nevzdala. V roce 2023 představila výraznou ofinu a měděný odstín, který připomínal její začátky v Hollywoodu. O rok později přišla další proměna: dlouhé zrzavé vlasy vyměnila za kratší sestřih po klíční kosti v jemné medové blond. Za proměnou stála koloristka Kadi Lee, která podle svých slov postupovala při zesvětlování postupně, aby zachovala zdraví vlasů.
Julia Roberts tak během téměř čtyř desetiletí vyzkoušela prakticky všechno, od krátkého platinového střihu až po dlouhé romantické vlny. A přestože se její účesy neustále mění, jedno zůstává stejné: její schopnost nosit je s naprostou přirozeností.