Od ikonických kudrn po elegantní blond. Největší vlasové proměny Julie Roberts


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Americká herečka Julia Roberts na tiskové konferenci k uvedení filmu Případ Pelikán, natočeného podle stejnojmenného románu Johna Grishama v režii Alana J. Pakuly. (Foto: Jeffrey Markowitz/Sygma via Getty Images) | foto: Jeffrey Markowitz

Mariana Vašutová
  15:00
Když se řekne Julia Roberts, většině z nás se vybaví její široký úsměv a záplava zrzavých kudrn z filmu Pretty Woman. Jenže hollywoodská herečka během své kariéry vystřídala tolik odstínů, střihů a účesů, že by z nich mohla vzniknout samostatná kronika vlasových trendů posledních čtyř dekád. Od divokých kudrn přes medovou blond až po elegantní mikáda a výrazné ofiny. Julia Roberts letos oslavila 59. narozeniny a dokazuje, že změna účesu nemusí znamenat radikální proměnu osobnosti.

Osmdesátá léta: Kudrny, které nešlo přehlédnout

Když se Julia Roberts objevila ve filmu Mystic Pizza v roce 1988, měla na hlavě záplavu objemných kudrn v kaštanových tónech. Účes dokonale odpovídal tehdejší módě, která milovala natupírované vlasy, výrazný objem a minimum zdrženlivosti. Právě přirozeně působící kudrny se staly jedním z jejích prvních poznávacích znamení.

Julia Roberts v roce 1988.

Devadesátá léta: Od Pretty Woman po krátké mikádo

Rok 1990 přinesl film Pretty Woman a s ním jeden z nejslavnějších účesů filmové historie. Dlouhé zrzavé kudrny Vivian Ward se staly stejně ikonickými jako její červené šaty.

Herečka Julia Roberts na 47. ročníku udílení Zlatých glóbů, které se konalo v...

Roberts ale u jednoho vzhledu dlouho nezůstala. Během devadesátých let experimentovala s krátkými střihy, platinovou blond i vrstveným mikádem v čokoládově hnědé. V roce 1995 se dokonce objevila s velmi krátkým platinovým účesem, který byl výrazným kontrastem k její romantické filmové image.

Herečka Julia Roberts v hotelu Beverly Hilton v Beverly Hills v Kalifornii....

Přelom tisíciletí: Rovné vlasy a hollywoodský glamour

S příchodem nového tisíciletí přišla také změna. Objemné kudrny postupně vystřídaly dokonale vyžehlené vlasy, pěšinky na stranu a uhlazenější styling. Herečka střídala sytě zrzavou, tmavě hnědou i zlatavou blond.

Herečka Julia Roberts v roce 2001.

Na předávání Oscarů v roce 2001, kde získala cenu za hlavní roli ve filmu Erin Brockovich, zvolila elegantní vyčesaný účes, který doplnily její dnes již legendární černobílé šaty Valentino.

Dlouhé vlny jako její poznávací znamení

V následujících letech se Roberts postupně vrátila k delším vlasům a měkkým vlnám, které se staly její stálicí na červeném koberci. Experimentovala především s barvami, od karamelové blond přes měděnou až po tmavší kaštanovou. V roce 2014 překvapila světlou platinovou blond, zatímco o několik let později se opět přiklonila k teplejším odstínům.

Současnost: Ofina, medová blond a návraty do minulosti

Ani po padesátce se herečka vlasových změn nevzdala. V roce 2023 představila výraznou ofinu a měděný odstín, který připomínal její začátky v Hollywoodu. O rok později přišla další proměna: dlouhé zrzavé vlasy vyměnila za kratší sestřih po klíční kosti v jemné medové blond. Za proměnou stála koloristka Kadi Lee, která podle svých slov postupovala při zesvětlování postupně, aby zachovala zdraví vlasů.

Julia Roberts na předávání cen Oscar v roce 2025.

Julia Roberts tak během téměř čtyř desetiletí vyzkoušela prakticky všechno, od krátkého platinového střihu až po dlouhé romantické vlny. A přestože se její účesy neustále mění, jedno zůstává stejné: její schopnost nosit je s naprostou přirozeností.

Herečka Julia Roberts v hotelu Beverly Hilton v Beverly Hills v Kalifornii. (Foto: Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images)
Julia Roberts na předávání cen Oscar v roce 2025.
Americká herečka Julia Roberts na tiskové konferenci k uvedení filmu Případ Pelikán, natočeného podle stejnojmenného románu Johna Grishama v režii Alana J. Pakuly. (Foto: Jeffrey Markowitz/Sygma via Getty Images)
Julia Roberts na slavnostním koktejlu a večeři u příležitosti otevření nové vlajkové prodejny značky Moncler na Fifth Avenue, 10. září 2026 v New Yorku. (Foto: Gilbert Flores/WWD via Getty Images)
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