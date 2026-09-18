Jordan Brand chystá novou tenisku pro běžné nošení s označením Jordan Vail. Červeno-černou verzi tohoto zatím oficiálně neznámého modelu nedávno ukázal šéf obuvnické divize Dominique Debnam na akci v Detroitu.
Bota na první pohled nevypadá jako klasická masivní basketbalová teniska. Má čisté, odlehčené linie, svrchní část z větrací síťoviny a přiléhavý pletený úplet kolem kotníku. Místo vysoké tlumicí vrstvy má spíše nízkou, plochou podrážku.
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Nejnápadnější částí boty jsou tkaničky, které vedou přes nárt, obkružují kotník a zavazují se až na patě. Tento stylový detail, inspirovaný gumičkami do vlasů, už se objevil u Jordan Heir Series 2, ale model Vail jej převádí do čistého streetwearu.
Datum oficiálního vydání ani cena zatím nebyly zveřejněny.