John Galliano? Ano!
John Galliano má pověst návrháře, který nikdy nedělal věci jen z poloviny. Jeho jméno si spojujeme s teatrálností, historickými kostýmy a s módou, která se jen málokdy držela při zemi. Když bylo oznámeno, že právě Galliano bude tématem příštího Met Gala, bylo jasné, že nás čeká něco zajímavého. Jenže zatímco o jeho dámských kolekcích se mluví prakticky pořád, pánská část Gallianova odkazu zůstává trochu ve stínu. A to je škoda.
Výstava Johna Galliana: Horizons, která bude příští rok v Costume Institute, se podívá na jeho kariéru v celé její šíři. A Met Gala 2027 zároveň nabídne celebritám možnost jeho tvorbu interpretovat po svém. Co to znamená pro muže? Pravděpodobně mnohem víc než další černý smoking.
Galliano naučil muže se oblékat trochu jinak
Před Gallianem měla pánská móda poměrně jasná pravidla. Oblek měl mít určitou siluetu, kalhoty určitou délku a experimentování bylo spíš výjimkou než pravidlem. Armani sice v osmdesátých letech zásadně změnil podobu pánského tailoringu, ale pořád jsme se pohybovali uvnitř poměrně bezpečných hranic. Galliano je začal posouvat.
Už jeho první kolekce zobrazovaly muže jako charaktery, ne jako uniformní figuríny. V jeho kolekcích se objevovaly vysoké límce, výrazné mašle, barevné vesty, úzké kalhoty nebo kovbojské boty. Někdy muži působili elegantně, jindy jako někdo, kdo právě utekl z nočního klubu. A právě tahle nepředvídatelnost byla součástí jeho kouzla.
Pánská móda bez bezpečnostní brzdy
Galliano přišel v době, kdy se samotná představa mužnosti začínala měnit. Devadesátá léta a začátek nového tisíciletí přinesly otázky, co vlastně znamená být mužem a jak moc se to musí odrážet v oblečení. A Galliano se rozhodně nebál do téhle debaty přidat. Jeho pánské kolekce byly hravé, někdy provokativní a často trochu absurdní.
Co uvidíme příští rok na Met Gala?
A tady začíná ta zábavnější část. Pokud se celebrity skutečně nechají Gallianovým archivem inspirovat, čekejme historické odkazy, dramatičtější looky a rozhodně odvahu. U mužů by mohl dostat prostor tailoring, který nebude jen perfektně padnoucí, ale bude mít i nějaký příběh.
Kdo by to mohl zvládnout? Connor Storrie by mohl sáhnout po raném Gallianovi, Colman Domingo má charisma na to, aby unesl opravdu výrazný look a Austin Butler v couture Maison Margiela? ANO, prosím!