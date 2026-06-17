Carhartt měl oblékat dělníky a farmáře. Dnes ho nosí Hollywood


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PAŘÍŽ, FRANCIE – 26. ledna 2025: Pharrell Williams má na sobě světle červenou čepici, hnědou oversized bundu značky Sacai, zlatý náhrdelník, černou koženou bundu na zip, hnědou koženou tašku značky Louis Vuitton a světle modré džínové kalhoty. Fotografie byla pořízena před butikem Sacai během přehlídek pánské módy pro sezónu podzim/zima 2025–2026 v rámci Paris Fashion Week dne 26. ledna 2025 v Paříži ve Francii. (Foto: Edward Berthelot / Getty Images) | foto: Getty Images

Mariana Vašutová
  16:00
Vznikl pro železničáře, farmáře a dělníky. Dnes ho nosí modelové, rappeři i kreativci od New Yorku po Tokio. Příběh Carharttu je důkazem, že největší módní ikony často nevznikají v ateliérech, ale tam, kde šlo původně jen o to, aby oblečení vydrželo.

Značka, která nikdy neměla být módní

Většina módních značek vzniká s jasnou ambicí. Chtějí být vidět. Chtějí určovat trendy. Chtějí prodávat životní styl. Carhartt vznikl z úplně jiného důvodu.

Carhartt historie.
Carhartt.

Když v roce 1889 založil Hamilton Carhartt svou stejnojmennou společnost v americkém Detroitu, neřešil siluety, přehlídky ani marketingové kampaně. Zajímal ho mnohem praktičtější problém. Jak vyrobit pracovní oblečení, které vydrží dlouhé směny na železnici, v továrnách nebo na stavbách. Podle historie značky právě odolnost a funkčnost stály od začátku v centru její filozofie.

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První bundy, montérky a overaly byly navržené tak, aby přežily náročné podmínky amerického průmyslu. Nebyly stylové. Nebyly ani zvlášť elegantní. Byly prostě spolehlivé. A možná právě proto fungují dodnes.

Jak se Carhartt dostal z továren do ulic

Zajímavé je, že Carhartt se nikdy nesnažil stát módní značkou. Móda si našla jeho.

V osmdesátých a devadesátých letech si jeho robustní bundy a volnější střihy začaly osvojovat komunity, které s pracovními profesemi neměly mnoho společného. Skateři, graffiti umělci, DJs nebo začínající rappeři hledali oblečení, které bylo odolné, pohodlné a zároveň nepůsobilo jako luxusní uniforma. Právě tehdy se začal rodit fenomén, který dnes známe jako streetwear.

Zatímco mnoho značek investovalo miliony do budování image autenticity, Carhartt ji měl od začátku zdarma. Nebylo potřeba vytvářet příběh. Ten už existoval.

Když se později objevili umělci jako Tupac Shakur, Eminem nebo Kanye West v ikonických pracovních bundách Carhartt, značka získala něco, co si nelze koupit. Kulturní relevanci.

Carhartt WIP změnil úplně všechno

Přestože původní americký Carhartt dál vyráběl pracovní oblečení, zásadní zlom přišel v roce 1994. Tehdy vznikla evropská divize Carhartt WIP, která začala reinterpretovat klasické pracovní střihy pro novou generaci zákazníků.

Nebyl to radikální rebranding. Spíš chytré pochopení toho, co už se ve světě dělo. Ikonická Detroit Jacket zůstala Detroit Jacket. Canvas zůstal canvasem. Jen se změnil kontext.

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Najednou se stejné bundy objevovaly vedle módních editoriálů, v buticích v Paříži nebo Tokiu a později i na přehlídkách značek, které stály na opačném konci módního spektra.

Carhartt WIP dokázal něco, co se podaří jen málokteré značce. Zachoval autenticitu originálu a zároveň oslovil úplně nový svět.

V době trendů působí až podezřele opravdově

Možná právě proto je Carhartt aktuální i v roce 2026.

Žijeme v době, kdy se trendy mění rychleji než kdykoliv předtím. Každý měsíc vzniká nová estetika. Každý týden nový mikrotrend. A přesto právě značky s jasnou historií získávají stále větší hodnotu.

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Carhartt nikdy nepotřeboval vysvětlovat, proč existuje. Nepotřeboval si vymýšlet příběh o řemesle, kvalitě nebo autenticitě. Tyto věci měl zabudované ve své DNA dávno předtím, než se z nich stala marketingová hesla.

Proto dnes jeho bundy nosí lidé, kteří o módě přemýšlejí úplně jinak než generace před nimi. Ne proto, že by chtěli vypadat jako dělníci. Ale protože hledají něco skutečného v době, která je stále více digitální.

Možná nikdy nešlo o pracovní oblečení

Na první pohled je příběh Carharttu jednoduchý. Značka vyráběla pracovní oblečení a postupně se stala módní ikonou. Ve skutečnosti je ale zajímavější.

Carhartt totiž neuspěl navzdory tomu, že byl pracovní značkou. Uspěl právě díky tomu. V době, kdy se většina módního průmyslu snaží působit autenticky, je jednou z mála značek, která autentická skutečně je.

A možná právě proto dnes visí stejná bunda jak v šatníku stavebního dělníka v Michiganu, tak v bytě kreativního ředitele v Kodani.

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