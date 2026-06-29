Ještě pár let zpátky platilo jedno nepsané pravidlo, a to že fotbalový dres patří na stadion. Dnes ho potkáte všude. V kavárně, na módní přehlídce, v klubu i na Instagramu módních influencerů. Dres přestal být symbolem sportovní příslušnosti a stal se součástí osobního stylu.
Dává to smysl, protože móda vlastně dlouhodobě miluje věci, které vznikly pro jiný účel. Džíny byly pracovní oděv. Bomber vznikl pro stíhací piloty. A fotbalový dres? Ten se jednoduše zařadil do stejné rodiny. Funkční kus oblečení se proměnil v kulturní symbol.
Roli sehrála nostalgie
Je důležité si říct, že v případě dresů sehrála velkou roli nostalgie. Devadesátky a začátek nového tisíciletí se v posledních letech staly nekonečným zdrojem inspirace pro módní průmysl. A právě v té době vznikaly jedny z nejikoničtějších fotbalových dresů historie, a to od Brazílie s Ronaldem přes Manchester United s Cantonou až po Juventus s Del Pierem.
Stejně jako se vrátily vinylové desky nebo staré digitální foťáky, vrátily se i staré fotbalové dresy. Už ne jako sportovní vybavení, ale jako připomenutí určité éry, která nám zpětně přijde strašně cool. Nosit vintage dres dnes znamená říkat něco o svém vkusu. Ne nutně o svém oblíbeném klubu.
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Když streetwear objevil fotbal
Zásadní zlom přišel ve chvíli, kdy se do hry vložil streetwear. Značky začaly chápat, že fotbal nabízí obrovské množství vizuálních motivů, emocí a kulturních odkazů. Následovaly spolupráce, které by ještě před pár lety působily absurdně.
Značka Palace vytvořila kolekci s Juventusem. AC Milán spojil síly s Pleasures a Off-White. Barcelona zase pravidelně spojuje síly s předními světovými interprety. Dres tak přestal být pouze dresem a stal se módním objektem.
Rappeři, influenceři a efekt „blokecore“
Dalším motorem byly sociální sítě. Jakmile se začali objevovat hudebníci, influenceři a celebrity ve vintage dresech, trend explodoval. Dresy začaly fungovat podobně jako tenisky, sbíraly se, přeprodávaly a staly se součástí módní identity.
V roce 2022 se navíc objevil termín „blokecore“. Estetika inspirovaná britskými fotbalovými fanoušky kombinovala volné džíny, tenisky Adidas Samba a staré fotbalové dresy. To, co kdysi nosili fanoušci cestující na venkovní zápasy, se najednou objevilo v módních magazínech a kampaních velkých značek.
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Fotbal je nová popkultura
Tu největší zásluhu na tom možná ale má to, že fotbal už dávno není jen sport. Je to globální kultura. Hráči jako Jude Bellingham, Kylian Mbappé nebo Virgil van Dijk jsou stejně sledovaní kvůli svému stylu oblékání jako kvůli výkonům na hřišti. Luxusní módní domy spolupracují s kluby i reprezentacemi a hranice mezi sportem a módou se tak nějak vytrácí.
Možná nejzajímavější na celé proměně je fakt, že fotbalový dres už nepůsobí jako módní výstřelek. Podobně jako tenisky nebo mikina s kapucí se stal běžnou součástí moderního šatníku. Mladé generace ho nosí bez ohledu na to, jestli sledují Premier League nebo ne.
A možná právě v tom spočívá jeho síla. Fotbalový dres byl vždy symbolem příslušnosti k určitému týmu. Dnes je symbolem příslušnosti ke kultuře. A kultura má tendenci přežít i poslední zapískání.