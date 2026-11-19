Nejdřív se podívejte na štítek. Prozradí víc než cenovka
Možná vás to překvapí, ale ani svetr za několik tisíc korun nemusí být automaticky kvalitní. A naopak, dobře vybraný kousek ze second handu může vydržet roky. První věc, kterou byste měli při nákupu zkontrolovat, je materiálové složení. Pokud na štítku najdete převážně vlnu, kašmír nebo alpaku, máte dobrý start. Přírodní živočišná vlákna totiž dokážou dobře izolovat teplo a zároveň pracovat s vlhkostí, takže se v nich obvykle budete cítit příjemněji než v mnoha čistě syntetických svetrech. Samotné složení ale nestačí. Důležitá je také kvalita příze, hustota pleteniny a způsob zpracování. I stoprocentní kašmír může být nekvalitní, pokud je vyrobený z krátkých vláken.
Vlna
Pokud hledáte svetr na každodenní nošení během zimy, vlna patří mezi nejlepší možnosti. Přirozeně izoluje, pomáhá regulovat tělesnou teplotu a na rozdíl od některých syntetických materiálů dobře zvládá vlhkost. Velmi dobrou volbou je merino vlna, která má jemnější vlákna než řada běžných druhů ovčí vlny. Díky tomu bývá příjemnější na pokožce a méně kouše. A nemusíte se bát ani směsí. Například svetr s 80 % vlny a 20 % polyamidu může být skvělou volbou, protože příměs syntetického vlákna může zvýšit jeho odolnost.
Kašmír
Kašmírový svetr je pro mnoho lidí synonymem luxusu. Je lehký, mimořádně jemný a dokáže velmi dobře zahřát. Jenže ne každý kašmír je stejný. Rozdíl spočívá především v délce a jemnosti vláken. Kvalitnější kašmír vyrobený z delších vláken bývá odolnější vůči žmolkování, zatímco levnější varianty mohou začít ztrácet svůj původní vzhled už po několika nošeních. Při nákupu proto sledujte nejen složení, ale také povrch svetru. Pokud je už v obchodě výrazně chlupatý, pouští vlákna a působí příliš volně, může to být varovný signál.
Alpaka
Pokud jste ještě neobjevili svetry z alpaky, možná je čas to změnit. Vlákna získávaná ze srsti alpak jsou ceněná pro svou schopnost izolovat teplo, nízkou hmotnost a příjemnou jemnost. Svetry s vysokým podílem alpaky mohou být krásně hřejivé, aniž by působily zbytečně těžce. Často mají jemně nadýchaný povrch, který je oblíbený především u oversized modelů. Pozor ale na složení. Některé svetry označované jako alpaca blend obsahují jen malé procento alpaky a zbytek tvoří syntetická vlákna. Proto se vždy vyplatí přečíst celý štítek.
Mohér
Mohér pochází ze srsti angorských koz a poznáte ho podle charakteristického jemného chloupku. Je lehký, hřejivý a dodává svetrům zajímavou texturu. Často se kombinuje s vlnou, hedvábím nebo polyamidem, aby pletenina lépe držela tvar. Právě kvalitní směsi mohou být příjemným kompromisem mezi vzhledem a praktičností. Pokud máte citlivou pokožku, určitě si mohérový svetr před nákupem vyzkoušejte. Některé varianty mohou nepříjemně škrábat.
A co bavlna?
Bavlněné svetry mají své místo v šatníku, především během podzimu a mírnějších zimních dnů. Jsou příjemné na dotek a snadno se kombinují. Na opravdu chladné počasí ale většinou nejsou tak vhodné jako vlna. Bavlna totiž snadno absorbuje vlhkost a po navlhnutí může nepříjemně chladit. Pokud hledáte svetr do kanceláře nebo na vrstvení, může být kvalitní bavlněná pletenina skvělou volbou.
Polyester a akryl: Znamená syntetika automaticky špatnou kvalitu?
Ne nutně. Syntetická vlákna mohou svetru dodat pevnost, pružnost nebo usnadnit jeho údržbu. Problém nastává především u levně zpracovaných pletenin, které obsahují vysoký podíl akrylu či polyesteru. Takové svetry mohou být na první dotek velmi měkké, ale při nošení se v nich můžete více potit, mohou elektrizovat a některé mají tendenci žmolkovat.
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Jak poznat kvalitní svetr přímo v obchodě?
Nemusíte být textilní odborník, abyste během několika minut odhalili podezřelý kousek. Stačí několik jednoduchých kontrol.
1. Podívejte se proti světlu. Pokud je pletenina velmi řídká a nepravidelná, může být náchylnější k deformaci. U lehkých a záměrně průsvitných modelů to ovšem nemusí znamenat chybu.
2. Jemně natáhněte rukáv nebo spodní lem. Kvalitní pružná pletenina by se měla přiměřeně vrátit do původního tvaru. Pokud zůstane vytahaná už po krátkém natažení, není to dobré znamení.
3. Zkontrolujte švy. Měly by být rovné, pevné a bez vyčnívajících nebo přetržených nití. Zaměřte se hlavně na ramena a podpaží.
4. Všímejte si povrchu. Pokud má nový svetr už v obchodě výrazné žmolky nebo nadměrně pouští vlákna, raději zpozorněte.
5. Vyzkoušejte ho na těle. I drahý svetr je špatná investice, pokud vás kouše, táhne přes ramena nebo se v něm necítíte dobře.
Jak se o svetr starat, aby vydržel několik zim?
I ten nejkvalitnější svetr můžete zničit jediným špatným praním. Před prvním praním si proto vždy přečtěte pokyny na štítku. Vlněné a kašmírové svetry často není potřeba prát po každém nošení. Mnohdy stačí nechat je důkladně vyvětrat. Pokud praní potřebují, používejte vhodný prostředek na vlnu a program doporučený výrobcem.
Pletené svetry sušte rozložené na rovné ploše. Mokré vlákno je těžší a při zavěšení na ramínko se může vytahat. A při ukládání do skříně? Raději je skládejte než věšte. Pomůžete jim tak udržet původní tvar.
Takže do jakého svetru se skutečně vyplatí investovat?
Pokud hledáte univerzální kousek na několik zim, kvalitní merino vlna je jednou z nejpraktičtějších možností. Pro milovníky jemných, luxusních materiálů stojí za pozornost kašmír, zatímco zimomřiví mohou ocenit alpaku. Nenechte se ale přesvědčit jen značkou nebo vysokou cenou. Podívejte se na složení, prohlédněte si pleteninu, zkontrolujte švy a představte si, jak často budete svetr skutečně nosit.