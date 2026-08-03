Mikina místo smokingu. Jak Adam Sandler změnil pravidla pánské módy


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Adam Sandler na 97. ročníku předávání Oscarů, který se konal v Dolby Theatre dne 2. března 2025 v Hollywoodu v Kalifornii. (Foto: Rich Polk/Penske Media via Getty Images) | foto: Rich Polk/Penske Media via Getty Images

Mariana Vašutová
  19:00
Ještě před pár lety byl terčem módních vtipů. Dnes jeho oversized šortky, mikiny a basketbalové tenisky kopírují luxusní značky i generace Z. Adam Sandler možná nechtěně změnil to, co dnes považujeme za trendsetting.

Adam Sandler vs Hollywood

Je zvláštní, jak se móda umí omluvit. Roky jsme poslouchali, že Adam Sandler je nejhůř oblékaným hercem Hollywoodu. Že na premiéry chodí v XXL basketbalových šortkách, vytahaných mikinách a teniskách, které vypadají, jako by v nich před chvílí odehrál tři zápasy na školním hřišti. Vedle George Clooneyho nebo Brada Pitta působil skoro jako člověk, který omylem zabloudil na červený koberec.

NEW YORK, NEW YORK – 21. září: Adam Sandler byl zachycen ve čtvrti Tribeca dne...

Muž, který se nikdy nesnažil být stylový

Na Sandlerovi bylo vždy fascinující právě to, že se nesnažil nic dokazovat. V době, kdy celebrity budovaly image do posledního detailu, on vystoupil z auta v basketbalových kraťasech, nadměrné mikině a teniskách.

Luxus začal kopírovat pohodlí

Oversized střihy, sportovní šortky, fleecové mikiny nebo běžecké tenisky. To všechno dnes najdete v kolekcích značek jako Balenciaga, Prada, Fear of God nebo The Row. To, co ještě před deseti lety působilo jako outfit na rychlý nákup do supermarketu, se dnes prodává za desítky tisíc korun. A paradox? Adam Sandler se kvůli tomu nezačal oblékat jinak. Jen se svět začal oblékat víc jako Adam Sandler.

Adam Sandler na 97. ročníku předávání Oscarů, který se konal v Dolby Theatre...

Konec pravidel

Kdysi bylo jasně dané, co si muž oblékne na letiště, do restaurace nebo na premiéru filmu. Dnes? Justin Bieber přijde na červený koberec bez košile. A$AP Rocky kombinuje luxusní kabelky s oblekem. Lewis Hamilton nosí sukně. A Adam Sandler dál chodí v basketbalových šortkách. Rozdíl je jen v tom, že dnes už se tomu nikdo nesměje.

Nejmocnější trend? Neřešit to

Možná právě proto je Sandler pro mladší generaci tak zajímavý. V době, kdy sociální sítě tlačí na dokonalost každého detailu, působí člověk, který si obleče to první, co najde ve skříni, skoro revolučně. Jeho styl není postavený na trendech ani na logách. Je totiž postavený na tom, že mu je úplně jedno, co si o něm ostatní myslí.

Adam Sandler se účastní 2. ročníku charitativního galavečera nadace Cameron...

Adam Sandler vyhrál, aniž by hrál

Nezměnil svůj šatník. Neměl stylistu, který by mu vytvořil novou image. Nepřišel s módní spoluprací ani vlastní značkou. Jen dál nosil mikiny, kraťasy a tenisky. Zatímco se módní svět měnil kolem něj. A když se dnes podíváte na přehlídky nebo street style z Paříže, Milána nebo Kodaně, je těžké si nepoložit jednu otázku. Co když měl Adam Sandler pravdu celou dobu?

NEW YORK, NEW YORK – 21. září: Adam Sandler byl zachycen ve čtvrti Tribeca dne 21. září 2024 v New Yorku. (Foto: Gotham/GC Images)
Adam Sandler na 97. ročníku předávání Oscarů, který se konal v Dolby Theatre dne 2. března 2025 v Hollywoodu v Kalifornii. (Foto: Rich Polk/Penske Media via Getty Images)
Adam Sandler se účastní 2. ročníku charitativního galavečera nadace Cameron Boyce Foundation v Citizen News Hollywood dne 1. června 2023 v Los Angeles v Kalifornii. (Foto: Unique Nicole/Getty Images)
Adam Sandler s jeho manželkou.
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