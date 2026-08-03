Adam Sandler vs Hollywood
Je zvláštní, jak se móda umí omluvit. Roky jsme poslouchali, že Adam Sandler je nejhůř oblékaným hercem Hollywoodu. Že na premiéry chodí v XXL basketbalových šortkách, vytahaných mikinách a teniskách, které vypadají, jako by v nich před chvílí odehrál tři zápasy na školním hřišti. Vedle George Clooneyho nebo Brada Pitta působil skoro jako člověk, který omylem zabloudil na červený koberec.
Muž, který se nikdy nesnažil být stylový
Na Sandlerovi bylo vždy fascinující právě to, že se nesnažil nic dokazovat. V době, kdy celebrity budovaly image do posledního detailu, on vystoupil z auta v basketbalových kraťasech, nadměrné mikině a teniskách.
Luxus začal kopírovat pohodlí
Oversized střihy, sportovní šortky, fleecové mikiny nebo běžecké tenisky. To všechno dnes najdete v kolekcích značek jako Balenciaga, Prada, Fear of God nebo The Row. To, co ještě před deseti lety působilo jako outfit na rychlý nákup do supermarketu, se dnes prodává za desítky tisíc korun. A paradox? Adam Sandler se kvůli tomu nezačal oblékat jinak. Jen se svět začal oblékat víc jako Adam Sandler.
Konec pravidel
Kdysi bylo jasně dané, co si muž oblékne na letiště, do restaurace nebo na premiéru filmu. Dnes? Justin Bieber přijde na červený koberec bez košile. A$AP Rocky kombinuje luxusní kabelky s oblekem. Lewis Hamilton nosí sukně. A Adam Sandler dál chodí v basketbalových šortkách. Rozdíl je jen v tom, že dnes už se tomu nikdo nesměje.
Nejmocnější trend? Neřešit to
Možná právě proto je Sandler pro mladší generaci tak zajímavý. V době, kdy sociální sítě tlačí na dokonalost každého detailu, působí člověk, který si obleče to první, co najde ve skříni, skoro revolučně. Jeho styl není postavený na trendech ani na logách. Je totiž postavený na tom, že mu je úplně jedno, co si o něm ostatní myslí.
Adam Sandler vyhrál, aniž by hrál
Nezměnil svůj šatník. Neměl stylistu, který by mu vytvořil novou image. Nepřišel s módní spoluprací ani vlastní značkou. Jen dál nosil mikiny, kraťasy a tenisky. Zatímco se módní svět měnil kolem něj. A když se dnes podíváte na přehlídky nebo street style z Paříže, Milána nebo Kodaně, je těžké si nepoložit jednu otázku. Co když měl Adam Sandler pravdu celou dobu?