Za vznikem první kolekce bude stát francouzská návrhářka Nadège Vanhée, která v Hermès vede dámské kolekce už od roku 2014. Sedlářský dům proslulý ikonickými kabelkami Birkin a Kelly se tak zařadí do oficiálního programu Haute Couture Weeku v Paříži, který proběhne od pondělí 25. do čtvrtka 28. ledna, informuje WWD.
Haute couture, nejprestižnější úroveň v módním světě, se řídí přesně danými pravidly. Modely musí být originální, šité na míru a ručně, a navrhované výhradně stálým uměleckým ředitelem dané značky v ateliérech na území Francie. Každý dům se zavazuje ročně uvést dvě přehlídky v Paříži, a to v lednu a v červenci, přičemž každá musí obsahovat minimálně 25 modelů kombinujících denní a večerní siluety. Tyto kousky jsou určeny pro velké galavečery a červené koberce.
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Právně chráněné označení „haute couture“ smí nést pouze 13 domů, mezi nimi zavedené značky jako Dior, Chanel a Givenchy, ale také Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Alexis Mabille nebo Schiaparelli. Pro svůj debut bude Hermès pozván jako hostující člen, stejně jako dříve Balenciaga, než případně požádá o samotné udělení tohoto oficiálního statusu.
„Na haute couture nás zajímá řemeslné zpracování. Už teď máme velmi, velmi vysoký standard a neuvěřitelnou kvalitu kůže, a tak jsme si řekli: ‚Proč ne?‘,“ vysvětlil Axel Dumas, ředitel této luxusní skupiny.