Halloween je možná jediný večer v roce, kdy můžete přijít na party v kostýmu filmového vraha, hollywoodské ikony nebo animované panenky a nikdo se nad tím příliš nepozastaví. Filmové postavy jsou přitom ideální inspirací. Jejich kostýmy už dávno přesáhly hranice filmového plátna a některé se dokonce staly součástí módní historie. A protože letošní Halloween připadá na sobotu 31. října, máme o důvod víc věnovat výběru trochu pozornosti.
Mia Wallace – Pulp Fiction
Bílá košile, černé kalhoty, krátké mikádo a červená rtěnka. Uma Thurman v Pulp Fiction vytvořila jeden z nejjednodušších, ale zároveň nejlépe rozpoznatelných filmových outfitů všech dob. Pokud se vám nechce utrácet za kostým, který si vezmete jednou za rok, Mia Wallace je ideální volba. A jestli chcete dotáhnout celý look k dokonalosti, naučte se alespoň pár kroků z její slavné taneční scény s Johnem Travoltou.
The Bride – Kill Bill
Žlutá kombinéza s černými pruhy, tenisky a samurajský meč. Kostým, který je prakticky nemožné zaměnit. Postava Beatrix Kiddo v podání Umy Thurman se stala jednou z nejvýraznějších hrdinek filmů Quentina Tarantina. Její outfit navíc odkazuje na žlutou kombinézu Bruce Leeho z filmu Game of Death. Takže pokud chcete kostým, který má i trochu filmové historie, právě jste ho našli.
Barbie – Barbie
Ano, Barbie už jsme na Halloween viděli nesčetněkrát. Ale některé outfity si zkrátka zaslouží další příležitost. Růžové kostkované šaty, bílé sluneční brýle, blond vlasy a dokonale sladěné doplňky. Margot Robbie během propagace filmu předvedla tolik různých verzí Barbie, že inspirace vystačí na několik dalších Halloweenů. A pokud jdete ve dvojici, Ken je samozřejmostí. Bonusové body za kolečkové brusle.
Trinity – Matrix
Pokud růžová není váš oblíbený odstín, můžete se přesunout na opačný konec barevného spektra. Trinity z Matrixu potřebuje jen černé oblečení, dlouhý kožený kabát a úzké sluneční brýle. Výsledkem je kostým, který by obstál i na přehlídce současné módní značky. A po Halloweenu nemusíte nic schovávat do krabice.
Wednesday Addams – Addamsova rodina
Dva copánky, černé šaty s bílým límečkem a výraz člověka, který by nejraději odešel domů. Wednesday Addams je halloweenská klasika, která se díky seriálové verzi s Jennou Ortegou vrátila do centra pozornosti. Můžete se inspirovat původní filmovou podobou Christiny Ricci nebo zvolit modernější interpretaci. Výhodou obou je, že se během večera nemusíte ani jednou usmát.
Nikki Freeman – Obsession
Pokud chcete něco aktuálnějšího, letošní horor Obsession nabízí překvapivě jednoduchou inspiraci. Nikki Freeman, kterou hraje Inde Navarrette, nosí výrazný červenočerný top se zvířecím vzorem, kožené šortky a vysoké boty. Přidejte trochu umělé krve a máte kostým, který ocení hlavně lidé sledující letošní filmové novinky. Právě Nikki patří podle amerických přehledů halloweenských trendů mezi letošní výrazné postavy.
Athena – The Odyssey
Letošní adaptace Homérovy Odyssey od Christophera Nolana přinesla také novou inspiraci pro všechny, kteří dávají přednost dramatičtějším kostýmům. Zendaya v roli Athény nabízí možnost sáhnout po antických motivech, splývavých látkách, zlatých doplňcích a výrazném účesu. A pokud plánujete skupinový kostým, můžete přizvat také Odyssea nebo Penelopu. Antická mytologie patří podle letošních trendových přehledů mezi výrazné motivy Halloweenu.
Cher Horowitz – Clueless
Žlutý kostkovaný komplet, podkolenky a malé bílé tričko. Cher Horowitz je důkazem, že halloweenský kostým nemusí být ani trochu strašidelný. Postava Alicie Silverstone z filmu Clueless je dodnes jednou z nejcitovanějších módních ikon devadesátých let. A její outfit má jednu velkou výhodu: pokud milujete preppy estetiku, jednotlivé kousky pravděpodobně využijete i v běžném šatníku.