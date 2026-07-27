Nová kampaň Miu Miu se vztahuje na kolekci podzim/zima 2026. Hlavní tváří se stala modelka Hailey Bieber, společně s ní se v kampani objevuje i čínská modelka Xiao Wen Ju. Za fotoaparát se pak postavila světově uznávaná fotografka Zoe Ghertner.
Kampaň byla natočena v nočně laděném prostředí s průmyslovým osvětlením a chladnými modrými tóny. Značka ji popisuje jako propojení reality se snem, postavené na kontrastu mezi zranitelností a kontrolou, píše portál hypebae.com
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Kolekce pracuje s materiály jako kašmír, kůže, len a tvíd, doplněnými vyšívaným tylem a prvky inspirovanými spodním prádlem. Svrchní oblečení, od bund se zipem vpředu až po operní kabát zapínaný na hrudi, se spolu s pohodlnými loveckými čepicemi podílí na vytvoření stylu inspirovaného především vintage módou.
Kolekci pak dotvářejí doplňky, mezi nimiž nechybí kabelky Vivant, Rendez-Vous a Arcadie, stejně jako návrat bot Bubble z počátku století.