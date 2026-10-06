Gucci a Moschino ukázali dvě tváře Milána. Jedna chce glamour, druhá lidi


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Modelka na mole během přehlídky Moschino, která představila dámskou kolekci pro jaro/léto 2027 v rámci milánského týdne módy, 25. září 2026 v Miláně v Itálii. (Foto: Daniele Venturelli/WireImage) | foto: Daniele Venturelli

Mariana Vašutová
  12:00
Co je vlastně italský styl? Demna má jasno: Gucci má být vstupenkou do světa, který je okázalejší, sexy a o něco více glamorous než ten skutečný. Noví kreativní ředitelé Moschina Loris Messina a Simone Rizzo se naopak rozhlédli po ulicích Milána. Dvě přehlídky během jediného odpoledne tak nabídly překvapivě přesný obrázek města.

Fashion Week v Miláně překvapil

Milán nemá jednu estetiku. A během letošního Fashion Weeku to bylo vidět možná nejlépe u dvou značek, které jsou přitom italské až do morku kostí. V pátek představili svou novou kolekci pro Gucci a Moschino návrháři stojící na úplně jiných koncích módního spektra. Demna pokračoval v budování své verze Gucci. O pár hodin později zažili svůj runway debut u Moschina Loris Messina a Simone Rizzo, zakladatelé značky Sunnei. Oba módní domy přitom řešily v podstatě stejnou otázku: jak dnes vypadá skutečný italský styl?

Demnovo Gucci chce víc

Pro Demnu šlo už o třetí přehlídku pro Gucci, ale podle samotného návrháře o první, na které měla být jeho představa značky vidět v plné podobě. „Gucci stojí na touze patřit do okouzlujícího světa a na odvaze přetvořit si ho podle vlastního obrazu,“ napsal v dopise hostům před show.

A prostředí tomu odpovídalo. Prostor proměnil v obří Gucci obchod. Koberce, pohovky, monumentální schodiště, dekorace připomínající antický Řím. Jen zákazníci byli trochu jiní než v běžný pátek odpoledne. V publiku seděli mimo jiné Jannik Sinner, Keke Palmer nebo Bianca Jagger.

Nápad nebyl jen efektní kulisou. Demna tím v podstatě ukázal, jak si představuje Gucci jako celek: nejen oblečení, ale svět, do kterého má člověk chtít vstoupit. Nový koncept obchodů se má ostatně postupně objevit i mimo runway; první má podle Wallpaper následovat na pařížské Avenue Montaigne na konci října.

Sexy, trochu vulgární a přesně tak to má být

Demnovo Gucci nikdy nemělo být tiché. Už předchozí kolekce ukázaly, že ho zajímá především značka z období, kdy byla sexy, lehce provokativní a nebyla alergická na okázalost. V jeho pojetí se potkává glamour s něčím trochu přehnaným a právě hranice mezi dobrým a špatným vkusem ho očividně baví. Je to ostatně teritorium, které zná velmi dobře už z Balenciagy. Gucci tedy nabízí fantazii o Itálii. Moschino se mezitím vydalo přímo do jejích ulic.

Moschino hledalo modely v Miláně

Pro Lorise Messinu a Simoneho Rizza byla situace trochu jiná. U Moschina debutovali a převzali značku, jejíž identita je téměř nerozlučně spojená s humorem jejího zakladatele Franca Moschina. Místo toho, aby se snažili jeho slavné vtipy jednoduše zopakovat, hledali vlastní cestu k tomu, co podle nich Moschino znamená dnes. A část odpovědi našli přímo mezi obyvateli Milána.

Na přehlídce se proto vedle profesionálních modelek a modelů objevili také skuteční Miláňané. Důležitější než dokonale vytvořený módní archetyp byl člověk, který ve městě skutečně žije. Je to vlastně velmi moschinovské. Franco Moschino si celý život dělal legraci z módního průmyslu, luxusu i lidí, kteří ho brali až příliš vážně. Messina s Rizzem se k jeho archivu vracejí, ale nesnaží se z něj udělat muzeum.

Dvě Itálie, jedno odpoledne

A právě vedle sebe jsou obě přehlídky nejzajímavější. Jedna značka prodává italskou fantazii, druhá se snaží zachytit italskou realitu. Ani jedna přitom není nutně autentičtější. Itálie má dlouhou tradici obojího: dokonale naleštěného glamouru i schopnosti udělat si z něj za pět minut legraci.

Modelka na mole během přehlídky Moschino, která představila dámskou kolekci pro jaro/léto 2027 v rámci milánského týdne módy, 25. září 2026 v Miláně v Itálii. (Foto: Daniele Venturelli/WireImage)
Elsa Hosk na mole během přehlídky Gucci The Store Show, která představila dámskou kolekci pro jaro/léto 2027 v rámci milánského týdne módy, 25. září 2026 v Miláně v Itálii. (Foto: Daniele Venturelli/Getty Images pro Gucci)
Model během přehlídky Gucci, která představila ready-to-wear kolekci pro jaro/léto 2027 v rámci milánského týdne módy, 25. září 2026 v Miláně v Itálii. (Foto: Swan Gallet/WWD via Getty Images)
Modelka na mole během přehlídky Moschino, která představila ready-to-wear kolekci pro jaro/léto 2027 v rámci milánského týdne módy, 25. září 2026 v Miláně v Itálii. (Foto: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images)
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