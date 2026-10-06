Fashion Week v Miláně překvapil
Milán nemá jednu estetiku. A během letošního Fashion Weeku to bylo vidět možná nejlépe u dvou značek, které jsou přitom italské až do morku kostí. V pátek představili svou novou kolekci pro Gucci a Moschino návrháři stojící na úplně jiných koncích módního spektra. Demna pokračoval v budování své verze Gucci. O pár hodin později zažili svůj runway debut u Moschina Loris Messina a Simone Rizzo, zakladatelé značky Sunnei. Oba módní domy přitom řešily v podstatě stejnou otázku: jak dnes vypadá skutečný italský styl?
Demnovo Gucci chce víc
Pro Demnu šlo už o třetí přehlídku pro Gucci, ale podle samotného návrháře o první, na které měla být jeho představa značky vidět v plné podobě. „Gucci stojí na touze patřit do okouzlujícího světa a na odvaze přetvořit si ho podle vlastního obrazu,“ napsal v dopise hostům před show.
A prostředí tomu odpovídalo. Prostor proměnil v obří Gucci obchod. Koberce, pohovky, monumentální schodiště, dekorace připomínající antický Řím. Jen zákazníci byli trochu jiní než v běžný pátek odpoledne. V publiku seděli mimo jiné Jannik Sinner, Keke Palmer nebo Bianca Jagger.
Nápad nebyl jen efektní kulisou. Demna tím v podstatě ukázal, jak si představuje Gucci jako celek: nejen oblečení, ale svět, do kterého má člověk chtít vstoupit. Nový koncept obchodů se má ostatně postupně objevit i mimo runway; první má podle Wallpaper následovat na pařížské Avenue Montaigne na konci října.
Sexy, trochu vulgární a přesně tak to má být
Demnovo Gucci nikdy nemělo být tiché. Už předchozí kolekce ukázaly, že ho zajímá především značka z období, kdy byla sexy, lehce provokativní a nebyla alergická na okázalost. V jeho pojetí se potkává glamour s něčím trochu přehnaným a právě hranice mezi dobrým a špatným vkusem ho očividně baví. Je to ostatně teritorium, které zná velmi dobře už z Balenciagy. Gucci tedy nabízí fantazii o Itálii. Moschino se mezitím vydalo přímo do jejích ulic.
Moschino hledalo modely v Miláně
Pro Lorise Messinu a Simoneho Rizza byla situace trochu jiná. U Moschina debutovali a převzali značku, jejíž identita je téměř nerozlučně spojená s humorem jejího zakladatele Franca Moschina. Místo toho, aby se snažili jeho slavné vtipy jednoduše zopakovat, hledali vlastní cestu k tomu, co podle nich Moschino znamená dnes. A část odpovědi našli přímo mezi obyvateli Milána.
Na přehlídce se proto vedle profesionálních modelek a modelů objevili také skuteční Miláňané. Důležitější než dokonale vytvořený módní archetyp byl člověk, který ve městě skutečně žije. Je to vlastně velmi moschinovské. Franco Moschino si celý život dělal legraci z módního průmyslu, luxusu i lidí, kteří ho brali až příliš vážně. Messina s Rizzem se k jeho archivu vracejí, ale nesnaží se z něj udělat muzeum.
Dvě Itálie, jedno odpoledne
A právě vedle sebe jsou obě přehlídky nejzajímavější. Jedna značka prodává italskou fantazii, druhá se snaží zachytit italskou realitu. Ani jedna přitom není nutně autentičtější. Itálie má dlouhou tradici obojího: dokonale naleštěného glamouru i schopnosti udělat si z něj za pět minut legraci.