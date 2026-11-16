Na vydání Grand Theft Auto VI čekají fanoušci více než deset let. A zatímco většina pozornosti směřuje k otevřenému světu, novým postavám a návratu do Vice City, jedna z nejzajímavějších novinek se tentokrát týká módy. V předchozích dílech GTA bylo oblečení hlavně způsobem, jak si upravit vzhled postavy. Mohli jste si pořídit nové tenisky, luxusní oblek nebo havajskou košili a vyrazit do ulic. V šestém pokračování ale bude mít výběr šatníku mnohem praktičtější význam.
Policie si zapamatuje, co máte na sobě
Podle informací přichází GTA 6 s propracovanějším systémem policejního pátrání. Strážci zákona si budou všímat nejen vašeho vzhledu, ale také oblečení, použité zbraně nebo toho, s kým jste byli během zločinu spatřeni.
A právě tady přichází na řadu šatník. Pokud vás policie identifikuje podle oblečení, pouhé schování za rohem už nemusí stačit. Budete se muset kompletně převléknout, například v obchodě nebo pomocí náhradního outfitu uloženého v autě. Vyměnit sluneční brýle, nasadit kšiltovku nebo změnit účes přitom nemusí být dostatečné. Policie si totiž může zapamatovat celý váš fit.
Vice City jako jeden velký módní experiment
Móda hraje v novém GTA výraznější roli také po vizuální stránce. Vice City, inspirované Miami, přináší směs tropických košil, výrazných barev, luxusních doplňků i streetwearu. Hlavní postavy Jason a Lucia navíc už před vydáním hry získaly vlastní módní editorial v magazínu Dazed. Ten je představil téměř jako skutečné celebrity a upozornil na fiktivní módní značky, které budou součástí herního světa.
Hra vychází 19. listopadu 2026.