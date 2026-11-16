V GTA 6 už nestačí dobře vypadat. Špatně zvolený outfit vás může dostat do vězení


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Oblečení už nebude jen estetickou záležitostí. V novém Grand Theft Auto VI může rozhodovat o tom, jestli se vám podaří uniknout policii. Vývojáři představili systém, ve kterém si policisté zapamatují nejen podobu postavy, ale také její oblečení a další detaily spojené se zločinem. | foto: Rockstar Games

Mariana Vašutová
  10:00
Jedna z nejočekávanějších her posledních let, GTA 6, přichází s novinkou, která potěší milovníky módy stejně jako gamery. Oblečení už totiž nebude sloužit jen k tomu, aby vaše postava dobře vypadala. Policie si zapamatuje, co máte na sobě, a pokud se po zločinu nestihnete převléknout, může vás právě váš oblíbený outfit prozradit. Vítejte ve Vice City, kde i móda může rozhodovat o vašem osudu.

Na vydání Grand Theft Auto VI čekají fanoušci více než deset let. A zatímco většina pozornosti směřuje k otevřenému světu, novým postavám a návratu do Vice City, jedna z nejzajímavějších novinek se tentokrát týká módy. V předchozích dílech GTA bylo oblečení hlavně způsobem, jak si upravit vzhled postavy. Mohli jste si pořídit nové tenisky, luxusní oblek nebo havajskou košili a vyrazit do ulic. V šestém pokračování ale bude mít výběr šatníku mnohem praktičtější význam.

Policie si zapamatuje, co máte na sobě

Podle informací přichází GTA 6 s propracovanějším systémem policejního pátrání. Strážci zákona si budou všímat nejen vašeho vzhledu, ale také oblečení, použité zbraně nebo toho, s kým jste byli během zločinu spatřeni.

A právě tady přichází na řadu šatník. Pokud vás policie identifikuje podle oblečení, pouhé schování za rohem už nemusí stačit. Budete se muset kompletně převléknout, například v obchodě nebo pomocí náhradního outfitu uloženého v autě. Vyměnit sluneční brýle, nasadit kšiltovku nebo změnit účes přitom nemusí být dostatečné. Policie si totiž může zapamatovat celý váš fit.

Vice City jako jeden velký módní experiment

Móda hraje v novém GTA výraznější roli také po vizuální stránce. Vice City, inspirované Miami, přináší směs tropických košil, výrazných barev, luxusních doplňků i streetwearu. Hlavní postavy Jason a Lucia navíc už před vydáním hry získaly vlastní módní editorial v magazínu Dazed. Ten je představil téměř jako skutečné celebrity a upozornil na fiktivní módní značky, které budou součástí herního světa.

Hra vychází 19. listopadu 2026.

Budete si GTA 6 pořizovat?

Oblečení už nebude jen estetickou záležitostí. V novém Grand Theft Auto VI může rozhodovat o tom, jestli se vám podaří uniknout policii. Vývojáři představili systém, ve kterém si policisté zapamatují nejen podobu postavy, ale také její oblečení a další detaily spojené se zločinem.
Hlavní postava, Jason Duval sází na ležérní floridský styl, ve kterém nechybějí jednoduchá tílka, volné košile ani pohodlné džíny. V GTA 6 ale i zdánlivě obyčejný outfit může přitáhnout nežádoucí pozornost policie.
Postava Lucie Caminos přináší do GTA 6 sebevědomí, výrazný styl a pořádnou dávku energie. Společně s Jasonem tvoří ústřední dvojici příběhu, ve kterém se láska, zločin a život ve Vice City nebezpečně prolínají.
Hráči tak budou muset přemýšlet nejen nad únikovou trasou, ale také nad tím, jak se zbavit rozpoznávacích znaků.
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