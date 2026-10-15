15. října 2026 18:00
Sako, kravata, nebo holá kůže? Nejlépe oblečené hvězdy Fashion Weeku
Jste tým Zendaya, nebo Uma Thurman? Baví vás extravagantní objemy, nebo elegantní kancelářská móda? Známé ženy na uplynulých týdnech módy předvedly bohatou inspiraci pro obdivovatelky pánské módy a hřejivých kabátů. Na své si ale přijdou i ty otužilejší, jež se odmítají vzdát odhalené kůže. Jak si podzim představuje modelka Lila Moss? A je peříčkový look v podání zpěvačky Dua Lipa trefou do červeného, nebo pořádné módní faux pas?