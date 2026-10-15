Sako, kravata, nebo holá kůže? Nejlépe oblečené hvězdy Fashion Weeku


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Hvězdou uplynulých fashion weeků se ovšem stává Zendaya, která všechny ohromila bílým bolerkem s dramatickým volánovým řasením. Model od Nicolase Ghesquièra už jsem na ní viděli na pařížské premiéře filmu Odyssea. Kombinace s modrými džínsy je však nová a naprosto perfektní. | foto: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Karolína Minaříková Krupková
  18:00
Jste tým Zendaya, nebo Uma Thurman? Baví vás extravagantní objemy, nebo elegantní kancelářská móda? Známé ženy na uplynulých týdnech módy předvedly bohatou inspiraci pro obdivovatelky pánské módy a hřejivých kabátů. Na své si ale přijdou i ty otužilejší, jež se odmítají vzdát odhalené kůže. Jak si podzim představuje modelka Lila Moss? A je peříčkový look v podání zpěvačky Dua Lipa trefou do červeného, nebo pořádné módní faux pas?
Hvězdou uplynulých fashion weeků se ovšem stává Zendaya, která všechny ohromila bílým bolerkem s dramatickým volánovým řasením. Model od Nicolase Ghesquièra už jsem na ní viděli na pařížské premiéře filmu Odyssea. Kombinace s modrými džínsy je však nová a naprosto perfektní.
Herečka Nicole Kidman na přehlídce domu Chanel překvapila dlouhým sakem (či mini šaty), které doplnila jen černými punčochami a klasickými lodičkami. Velmi rafinované!
Herečka Uma Thurman si na přehlídku značky Zimmermann oblékla šedý rolák s širokými rukávy a černé kalhoty do zvonu. Tak jednoduché a přitom rafinované. Takhle si představujeme podzim!
Kolik peří je příliš? Zpěvačka Dua Lipa si na přehlídku domu Chanel vyšla v dvoudílném modelu, který vytvořil Matthieu Blazy. Šikovní krejčí je pošili květinami a ozdobili spoustou peříčkových aplikací.
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