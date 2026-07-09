Erling Haaland začal přitahovat pozornost nejen na fotbalových stadionech. Norský útočník se v posledních měsících stal jednou z nejvýraznějších osobností pánské módy. Místo okázalých outfitů sází na jednoduchost, kterou doplňuje vzácnými modely Hermès, Louis Vuitton nebo Chanel. Výsledek? Módní svět o něm mluví stejně hlasitě jako ten fotbalový.
Ještě před pár lety platilo, že o fotbalistech se mluvilo hlavně kvůli výkonům na hřišti. Dnes? Stačí se podívat na příjezdy na stadion nebo letištní outfity a je jasné, že móda je součástí jejich osobní značky stejně jako číslo na dresu.
A jen málokdo to potvrzuje lépe než Erling Haaland. Útočník Manchesteru City a jedna z největších hvězd současného fotbalu se v posledních měsících stal překvapivou ikonou pánského stylu. Ne kvůli extravagantním outfitům, ale díky tomu, že dokáže luxus nosit s naprostou samozřejmostí.
Hermès místo sportovní tašky
Největší pozornost přitahuje jeho sbírka cestovních tašek. A rozhodně nejde o běžné modely. Haaland pravidelně nosí kousky od Hermès, mezi nimi například modely Haut à Courroies (HAC), které vznikly ještě před legendární kabelkou Birkin. Právě ty patří mezi nejvyhledávanější cestovní tašky značky.
Ve sbírce má i limitované edice, jako jsou Multipockets HAC 50 nebo Endless Road HAC 50, jejichž hodnota se na sekundárním trhu pohybuje v řádech stovek tisíc korun.
Jen u Hermès ale nekončí. Na letištích byl několikrát zachycen také s cestovními taškami od Louis Vuitton, kufrem Chanel Métiers d’Art nebo zavazadly od Goyard, jedné z nejdiskrétnějších luxusních značek na světě.
Jak tedy vypadá jeho šatník?
Přestože vlastní jedny z nejvzácnějších módních doplňků současnosti, jeho šatník překvapivě nepůsobí okázale. Místo výrazných log sází na kvalitní denim, pletené svetry, volnější kalhoty nebo jednoduchá saka v neutrálních barvách. Občas se objeví i v takzvaném Canadian tuxedu, tedy kompletním džínovém outfitu, který by na komkoli jiném mohl působit přehnaně. U Haalanda ale funguje.
Na sociálních sítích je úplně jiný
Jeho módní image by mohla působit až příliš vážně. Jenže stačí otevřít jeho Snapchat a člověk rychle zjistí opak. Haaland si dlouhodobě buduje pověst sportovce, který si ze sebe umí udělat legraci. Sdílí momentky z běžného života, používá filtry, odpovídá fanouškům s nadhledem a nepůsobí jako někdo, kdo by svůj veřejný obraz bral přehnaně vážně. Právě tenhle kontrast z něj dělá jednu z nejzajímavějších osobností současného sportu.
Fotbal má novou módní ikonu
David Beckham kdysi ukázal, že fotbalista může udávat trendy. O dvě dekády později se objevuje další generace, která luxus nevnímá jako prostředek k okázalosti, ale jako přirozenou součást svého stylu. Erling Haaland možná nebude pózovat na přehlídkách každý týden. Přesto dnes patří mezi muže, které módní svět sleduje stejně pozorně jako obránci na hřišti. A podle všeho to jen tak neskončí.