Fotbalista s nejdražším šatníkem světa? Haaland nosí Hermès za milióny


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Norský útočník Erling Haaland na mistrovství světa ve fotbale 2026. | foto: Image Photo Agency, Getty Images

Mariana Vašutová
  9:00
Hermès, Louis Vuitton i Chanel. Norský fotbalový kanonýr sbírá luxusní tašky stejně suverénně, jako střílí góly. A právě díky tomu se z něj stává jedna z nejzajímavějších módních osobností současného sportu.

Erling Haaland začal přitahovat pozornost nejen na fotbalových stadionech. Norský útočník se v posledních měsících stal jednou z nejvýraznějších osobností pánské módy. Místo okázalých outfitů sází na jednoduchost, kterou doplňuje vzácnými modely Hermès, Louis Vuitton nebo Chanel. Výsledek? Módní svět o něm mluví stejně hlasitě jako ten fotbalový.

Erling Haaland a Isabel Haugseng Johansenová před přehlídkou Dolce & Gabbana...

Ještě před pár lety platilo, že o fotbalistech se mluvilo hlavně kvůli výkonům na hřišti. Dnes? Stačí se podívat na příjezdy na stadion nebo letištní outfity a je jasné, že móda je součástí jejich osobní značky stejně jako číslo na dresu.

A jen málokdo to potvrzuje lépe než Erling Haaland. Útočník Manchesteru City a jedna z největších hvězd současného fotbalu se v posledních měsících stal překvapivou ikonou pánského stylu. Ne kvůli extravagantním outfitům, ale díky tomu, že dokáže luxus nosit s naprostou samozřejmostí.

Hermès místo sportovní tašky

Největší pozornost přitahuje jeho sbírka cestovních tašek. A rozhodně nejde o běžné modely. Haaland pravidelně nosí kousky od Hermès, mezi nimi například modely Haut à Courroies (HAC), které vznikly ještě před legendární kabelkou Birkin. Právě ty patří mezi nejvyhledávanější cestovní tašky značky.

erling

New York state of mind

25. července 2024 v 19:16, příspěvek archivován: 8. července 2026 v 17:45
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Ve sbírce má i limitované edice, jako jsou Multipockets HAC 50 nebo Endless Road HAC 50, jejichž hodnota se na sekundárním trhu pohybuje v řádech stovek tisíc korun.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA – 12. června: Erling Haaland č. 9 z Manchesteru City...

Jen u Hermès ale nekončí. Na letištích byl několikrát zachycen také s cestovními taškami od Louis Vuitton, kufrem Chanel Métiers d’Art nebo zavazadly od Goyard, jedné z nejdiskrétnějších luxusních značek na světě.

Jak tedy vypadá jeho šatník?

Přestože vlastní jedny z nejvzácnějších módních doplňků současnosti, jeho šatník překvapivě nepůsobí okázale. Místo výrazných log sází na kvalitní denim, pletené svetry, volnější kalhoty nebo jednoduchá saka v neutrálních barvách. Občas se objeví i v takzvaném Canadian tuxedu, tedy kompletním džínovém outfitu, který by na komkoli jiném mohl působit přehnaně. U Haalanda ale funguje.

Erling Haaland z Manchesteru City přichází na stadion před utkáním Ligy mistrů...

Na sociálních sítích je úplně jiný

Jeho módní image by mohla působit až příliš vážně. Jenže stačí otevřít jeho Snapchat a člověk rychle zjistí opak. Haaland si dlouhodobě buduje pověst sportovce, který si ze sebe umí udělat legraci. Sdílí momentky z běžného života, používá filtry, odpovídá fanouškům s nadhledem a nepůsobí jako někdo, kdo by svůj veřejný obraz bral přehnaně vážně. Právě tenhle kontrast z něj dělá jednu z nejzajímavějších osobností současného sportu.

Fotbal má novou módní ikonu

David Beckham kdysi ukázal, že fotbalista může udávat trendy. O dvě dekády později se objevuje další generace, která luxus nevnímá jako prostředek k okázalosti, ale jako přirozenou součást svého stylu. Erling Haaland možná nebude pózovat na přehlídkách každý týden. Přesto dnes patří mezi muže, které módní svět sleduje stejně pozorně jako obránci na hřišti. A podle všeho to jen tak neskončí.

erling

Recovery mode

13. dubna 2026 v 20:47, příspěvek archivován: 8. července 2026 v 17:48
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FORT LAUDERDALE, FLORIDA – 12. června: Erling Haaland č. 9 z Manchesteru City přichází na mezinárodní letiště Fort Lauderdale-Hollywood před mistrovstvím světa klubů FIFA 2025 dne 12. června 2025 ve Fort Lauderdale na Floridě. (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images)
Erling Haaland z Manchesteru City přichází na stadion před utkáním Ligy mistrů UEFA 2024/25 mezi Juventusem Turín a Manchesterem City, 11. prosince 2024. (Foto: Francesco Scaccianoce – UEFA/UEFA via Getty Images)
Erling Haaland a Isabel Haugseng Johansenová před přehlídkou Dolce & Gabbana Alta Sartoria v Castel Sant’Angelo v Římě, 15. července 2025. (Foto: Vittorio Zunino Celotto/GC Images)
Erling Haaland z Manchesteru City přichází na stadion před utkáním Ligy mistrů UEFA 2025/26 mezi AS Monaco a Manchesterem City, 1. října 2025 v Monaku. (Foto: Francesco Scaccianoce – UEFA/UEFA via Getty Images)
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