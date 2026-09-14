Stalo se vám někdy, že jste sebevědomě mluvili o nějaké designérské značce a pak zjistili, že jste ji celou dobu vyslovovali špatně? Nejste sami. Podle nového průzkumu Duolinga provedeného ve spolupráci s YouGov si 62 procent Američanů myslí, že umí správně vyslovit „Hermès,“ správně to ale dokáže jen 15 procent z nich. Jako módní jméno, které Američanům dělá největší potíže, přitom vede značka Jacquemus, píše portál hypebae.
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Sabato De Sarno se stal novým kreativním ředitelem značky Icicle
U příležitosti probíhajícího fashion weeku v New Yorku se aplikace na výuku jazyků Duolingo rozhodla přenést tenhle zmatek z mola přímo do šatníku. Ve spolupráci s návrhářkou Megan O’Cain vznikla kapsulová kolekce „The Phonetic Collection“. Kolekce proměňuje známé módní odkazy v hravé kusy oblečení s fonetickými přepisy, přehnanými proporcemi a typickým humorem Duolinga.
Klasické krejčovství, sportswear i doplňky kolekce přepracovává skrz charakteristické zaoblené siluety O’Cain, monochromatickou paletu a nečekanou typografii, díky čemuž se z neoficiálních lekcí výslovnosti módních jmen stávají nositelné kousky.
Kolekce debutuje v New Yorku prostřednictvím kampaně a prezentace Duolinga na Canal Street, tedy na místě příznačném svou pověstí ulice plné designérského zboží i jeho napodobenin.