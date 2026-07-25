Dsquared2 překvapil limitovanou kolekcí. Spojil síly s italskou restaurací

Zdá se, že letošní léto patří módě inspirované cestováním. Luxusní domy otevírají plážové pop-upy, spolupracují s hotely a stále častěji vstupují i do světa gastronomie. Nejnovějším příkladem je Dsquared2, které představilo nečekané partnerství s restaurací Maria Grazia a Nerano, ikonickým podnikem na pobřeží Amalfi, jenž je považován za místo zrodu slavného pokrmu Spaghetti alla Nerano.
Nejde ale jen o další logo na tričku. Celá spolupráce stojí na atmosféře italského léta, tedy slunci, moři, keramice, rybářských lodích a bezstarostných dnech u pobřeží.
První drop tvoří trojice exkluzivních kousků: grafické tričko s motivy ručně malované keramiky a ilustracemi inspirovanými Amalfi, baseballová kšiltovka se společným brandingem a ručně pletený náramek v barvách Středozemního moře. Kolekce je dostupná nejprve přímo v restauraci prostřednictvím speciálního pop-upu a následně i na oficiálním e-shopu Dsquared2.
Spolupráce ale nekončí u oblečení. Dsquared2 navrhlo také nové letní uniformy pro personál restaurace, díky čemuž se módní dům stává součástí každodenního zážitku hostů. Místo klasického merchandisingu tak vznikl projekt, který propojuje design, pohostinnost i životní styl.
Právě podobné projekty ukazují, kam se dnes luxusní móda posouvá. Už nejde jen o to, co si obléknete, ale také o místa, která navštěvujete, jídlo, které ochutnáte, nebo zážitky, které si odvezete. Módní značky se stále více snaží prodávat celý životní styl, nikoliv jen produkty.
A Dsquared2 tímhle krokem trefilo jednu z největších letních obsesí. Amalfi Coast je už několik sezón symbolem středomořského luxusu a bezstarostné dovolené. Teď si její atmosféru můžete odvézt domů alespoň v podobě limitované kolekce.