Donatella Versace bez Versace
Donatella Versace se z módy nikdy úplně neztratila. Upřímně, to by v jejím případě šlo jen těžko. Rok a půl poté, co opustila pozici kreativní ředitelky Versace, ale přichází návrat, který jsme možná nečekali. A poprvé po téměř třiceti letech nebude hlavní roli hrát značka jejího bratra.
Jednasedmdesátiletá návrhářka spojila síly s americkou skupinou Revolve a společně založí nový, zatím nepojmenovaný projekt zaměřený na módu a beauty. Donatella se ujme pozice Chief Creative Officer a bude mít na starosti jeho identitu, produkty, spolupráce i celý kreativní svět značky. Jinými slovy: Donatella má zase klíče od kreativního studia.
Od Medúzy k čistému stolu
Když Donatella v březnu 2025 skončila jako kreativní ředitelka Versace, uzavřela tím kapitolu dlouhou téměř tři desetiletí. Vedení domu převzala po smrti svého bratra Gianniho v roce 1997 a postupně se sama stala stejně rozpoznatelnou součástí značky jako zlatá Medúza. Po odchodu z kreativní pozice zůstala její Chief Brand Ambassador. Mezitím módní dům koupila Prada Group a Versace vstoupilo do další etapy své historie. Donatella si teď očividně otevírá vlastní.
Nový podnik má být podle oznámení samostatným projektem postaveným kolem její osobní kreativní vize. A jestli někdo čekal, že po téměř třiceti letech vedení jednoho z nejslavnějších módních domů světa bude mít chuť zpomalit, asi Donatellu moc nezná.
Proč zrovna Revolve?
Na první pohled může spojení jedné z největších postav italského luxusu s kalifornským online retailem působit trochu nečekaně. Při bližším pohledu ale dává docela smysl. Revolve vyrostlo na generaci, která objevuje nové značky přes sociální sítě, influencery a celebrity. Skupina dnes provozuje Revolve i luxusněji zaměřené FWRD a pracuje s více než 1 600 značkami. Donatella zase desítky let dokazuje, že dobře rozumí momentu, kdy se móda přestává týkat jen oblečení a stává se součástí popkultury.
Stačí si vzpomenout na Jennifer Lopez v zelených šatech Versace na Grammy v roce 2000. Nebo na dlouhý seznam hudebníků, herců a modelek, se kterými během kariéry pracovala. Donatella nikdy nebyla návrhářkou zavřenou pouze v ateliéru. Celebrity, hudba a popkultura byly vždy součástí jejího světa. Právě na tom má stát i nová značka. Revolve dodá technologie, data, e-commerce a přístup k milionům zákazníků, Donatella zase to, co se do tabulek měří podstatně hůř: vlastní jméno, kulturní relevanci a téměř třicet let zkušeností.
Nejdřív beauty, potom móda
Pokud už přemýšlíte, co bude mít nová Donatella na ramínkách, budete si muset chvíli počkat. Jméno značky ani její kompletní vizuální identita zatím zveřejněny nebyly a první na řadu přijde beauty. Podrobnosti mají být odhaleny během následujících měsíců, první produkty se očekávají v roce 2027. Projekt má odstartovat ve Spojených státech, Latinské Americe, Asii a Tichomoří a na Blízkém východě. Evropa tedy překvapivě v první vlně chybí.
Ambice navíc nekončí u klasického modelu „vyrobíme produkt a prodáme ho“. Nový projekt chce propojovat módu, krásu, entertainment, tvůrce, obsah i živé zážitky a vytvořit digitální svět, do kterého lidé nejen přijdou nakupovat. Donatella sama říká, že ji vždy inspirovala nová generace.. od hudby přes film a umění až po módu. Spolupráce s Revolve jí podle jejích slov dává svobodu promluvit k ní úplně novým a osobnějším způsobem.
Možná je právě slovo svoboda na celém oznámení nejzajímavější. Po desetiletích, kdy její jméno nešlo oddělit od odkazu Gianniho a jednoho konkrétního módního domu, dostává Donatella možnost začít na prázdné stránce. Bez archivů, bez Medúzy a bez nutnosti přemýšlet, co ještě je a není „Versace“. Co na ni nakreslí, zatím nevíme. Ale Donatella je zpět za kreativním volantem. A to samo o sobě stojí za pozornost.