Jonathan Anderson je prvním návrhářem od dob Christiana Diora, který v domě vede zároveň dámskou i pánskou linii. Návrhář narozený v Severním Irsku na sociálních sítích napsal, že je „nadšený a velmi hrdý“ na to, že může kolekci představit doma.
„Přehlídka v Trinity College Dublin je splněný sen. Svou kariéru v módě jsem začínal právě v Dublinu, takže návrat sem je pro mě hluboce osobní,“ dodal. „Představit tuto kolekci na tak výjimečném místě a v instituci s tak významnou kulturní historií je pro mě opravdová čest.“
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Hlavní sál knihovny, známý jako Long Room, má 65 metrů vysoké klenuté stropy a ukrývá téměř 200 000 nejstarších knih a rukopisů univerzity, informovala o tom BBC.
Jde zároveň o vůbec první přehlídku, kterou Jonathan Anderson v Irsku uspořádal, i o vůbec první přehlídku Dioru v zemi. Oznámení přehlídky navíc cituje i dublinskou rodačku a novinářku Carmel Snow, šéfredaktorku amerického Harper’s Bazaar v letech 1934 až 1958, která v souvislosti s první kolekcí návrháře Christiana Diora napsala: „To je pořádná revoluce, milý Christiane. Vaše šaty přináší opravdu nový vzhled.“