Nejde přitom pouze o klasické spojení módní značky s filmovým průmyslem. Dior a A24 chtějí během následujících dvou let vytvořit platformu pro setkávání různých kreativních disciplín a dát prostor jak etablovaným umělcům, tak nové generaci tvůrců.
První společný projekt už má za sebou premiéru. Partnerství odstartovalo představením „Both Ends“, které vzniklo u příležitosti prvního výročí znovuotevření Cherry Lane Theatre pod vedením A24.
Inscenace se inspirovala životem a tvorbou Edny St. Vincent Millay, básnířky a dramatičky, která patřila mezi zakladatelky tohoto newyorského divadla. V hlavní roli se objevila Justin Vivian Bond a o režii i produkci se postaral Zack Winokur.
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Do projektu se přirozeně propsala také móda. Kostýmy navrhl kreativní ředitel Dioru Jonathan Anderson, který pro Bond vybral archivní model spojený s Paulem Poiretem.
Více než jen jednorázová spolupráce
„Both Ends“ je přitom pouze prvním bodem mnohem širšího programu. Dior a A24 plánují během dvouletého partnerství řadu projektů, které mají propojovat film, divadlo, módu a další kreativní disciplíny.
Důležitou součástí bude také podpora začínajících talentů. Partnerství má studentům nabídnout příležitosti nahlédnout do kreativní i praktické stránky filmové a divadelní tvorby a získat zkušenosti přímo od profesionálů z oboru, píše Russh.
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Co vznikne na pomezí módy a umění?
Pro Jonathana Andersona je právě střet různých kreativních světů tím nejzajímavějším, co může podobné spojení přinést. „Je něco vzrušujícího na tom postavit vedle sebe dva kreativně založené světy, protože najednou vidíte, co jeden z druhého dokáže vytáhnout, k čemu by se samostatně nikdy nedostaly. A přesně tam se dějí ty zajímavé věci,“ říká.
Nové partnerství tak přichází v době, kdy se módní domy stále častěji pohybují na pomezí filmu, hudby, divadla a výtvarného umění. Pro Dior je spolupráce s A24 dalším krokem tímto směrem. A vzhledem k tomu, že jeho první společný projekt vznikl přímo na divadelní scéně a zapojil módní archiv, se zdá, že nás během následujících dvou let čeká mnohem víc než jen klasická značka × filmová spolupráce.